Великодня баба: чудовий рецепт головної святкової випічки

На Великдень все має бути особливим. Навіть хліб печуть особливий, святковий! Головну великодню випічку сучасні ґаздині називають паскою, а в давнину українці називали її ще папушником, або бабою. Рецептом великодньої баби ділиться фудблогерка Софія Гаврильців.

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Складники: 500 мл молока 13 жовтків РЕКЛАМА 250 г масла 300 г цукру РЕКЛАМА 100 г дріжджів 1 ч. л. солі, без верху РЕКЛАМА 1,2 кг борошна Ваніль, цедра лимона, родзинки, цукати Приготування У теплому молоці розвести дріжджі, додати 3 ложки цукру та 1 ст. ложку борошна, залишити, щоб опара почала бродити. Збити жовтки з цукром, вмішати в опару. Влити опару у борошно й вимішувати (вимішувати довго).

Наприкінці додати родзинки, цукати, цедру. Вимішати. Залишити, щоб тісто підійшло. Коли раз підійшло, опустити, залишити, щоб піднялося ще раз. Тоді розкласти у форми, залишити підійматись у формах. Пекти при температурі 180 градусів 45 хвилин, менші — 40 хвилин.

А перевірений досвідом рецепт ніжної паски на олександрійському тісті шукайте тут.

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