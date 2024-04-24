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Великодня баба: чудовий рецепт головної святкової випічки

20:17 27 квітня 2024
паски

На Великдень все має бути особливим. Навіть хліб печуть особливий, святковий! Головну великодню випічку сучасні ґаздині називають паскою, а в давнину українці називали її ще папушником, або бабою. Рецептом великодньої баби ділиться фудблогерка Софія Гаврильців.

Складники:

500 мл молока

13 жовтків

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250 г масла

300 г цукру

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100 г дріжджів

1 ч. л. солі, без верху

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1,2 кг борошна

Ваніль, цедра лимона, родзинки, цукати

Приготування

У теплому молоці розвести дріжджі, додати 3 ложки цукру та 1 ст. ложку борошна, залишити, щоб опара почала бродити.

Збити жовтки з цукром, вмішати в опару.

Влити опару у борошно й вимішувати (вимішувати довго).

Наприкінці додати родзинки, цукати, цедру. Вимішати. Залишити, щоб тісто підійшло. Коли раз підійшло, опустити, залишити, щоб піднялося ще раз. Тоді розкласти у форми, залишити підійматись у формах. Пекти при температурі 180 градусів 45 хвилин, менші — 40 хвилин.

А перевірений досвідом рецепт ніжної паски на олександрійському тісті шукайте тут.

Читайте також: Бабусина паска: обов’язково спечіть та поділіться рецептом із подругами

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