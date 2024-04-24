Великодня баба: чудовий рецепт головної святкової випічки
На Великдень все має бути особливим. Навіть хліб печуть особливий, святковий! Головну великодню випічку сучасні ґаздині називають паскою, а в давнину українці називали її ще папушником, або бабою. Рецептом великодньої баби ділиться фудблогерка Софія Гаврильців.
Складники:
500 мл молока
13 жовтків
250 г масла
300 г цукру
100 г дріжджів
1 ч. л. солі, без верху
1,2 кг борошна
Ваніль, цедра лимона, родзинки, цукати
Приготування
У теплому молоці розвести дріжджі, додати 3 ложки цукру та 1 ст. ложку борошна, залишити, щоб опара почала бродити.
Збити жовтки з цукром, вмішати в опару.
Влити опару у борошно й вимішувати (вимішувати довго).
Наприкінці додати родзинки, цукати, цедру. Вимішати. Залишити, щоб тісто підійшло. Коли раз підійшло, опустити, залишити, щоб піднялося ще раз. Тоді розкласти у форми, залишити підійматись у формах. Пекти при температурі 180 градусів 45 хвилин, менші — 40 хвилин.
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