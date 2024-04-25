Паштет з консервованої квасолі та горіхів: швидко та легко

Паштети привабливі своєю ніжною текстурою. Свіжий хліб із паштетом — майже райська насолода. Його можна доповнити огірком або зеленою цибулею. Також паштет можна намазати на хліб, підрум'янений у тостері. І це теж неймовірно смачно! Щоправда, невелика баночка паштету коштує у магазині не дуже дешево. То чи не краще приготувати його самим у домашніх умовах? Це не займе багато часу. А спробувавши це зробити раз, можливо, ви запитаєте себе, чому не робили цього раніше. Такий смаколик доречний і на святковому столі.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом смачного квасолевого паштету поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Приготуємо смачний паштет з квасолі, — каже Елла Іванова. — Зробити це дуже просто.

Паштет з консервованої квасолі та горіхів 1 банка консервованої квасолі 2 варені яйця РЕКЛАМА 100 г плавленого сиру 30 г горіхів РЕКЛАМА Сіль Перець 1 зубчик часнику РЕКЛАМА Я додала ложку олії та перець чилі. Усі інгредієнти з'єднати та пропустити через блендер. Їсти паштет із хлібом або, наприклад, зеленим салатом. Смачного!

Раніше Елла Іванова розповіла, як швидко та просто приготувати паштет з нуту та авокадо.

Фото з альбому Елли Іванової

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