39.43 / 39.93 42.33 / 43.00
Київ: +14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Паштет з консервованої квасолі та горіхів: швидко та легко

22:25 29 квітня 2024
паштет

Паштети привабливі своєю ніжною текстурою. Свіжий хліб із паштетом — майже райська насолода. Його можна доповнити огірком або зеленою цибулею. Також паштет можна намазати на хліб, підрум'янений у тостері. І це теж неймовірно смачно! Щоправда, невелика баночка паштету коштує у магазині не дуже дешево. То чи не краще приготувати його самим у домашніх умовах? Це не займе багато часу. А спробувавши це зробити раз, можливо, ви запитаєте себе, чому не робили цього раніше. Такий смаколик доречний і на святковому столі.

Рецептом смачного квасолевого паштету поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Приготуємо смачний паштет з квасолі, — каже Елла Іванова. — Зробити це дуже просто.

Паштет з консервованої квасолі та горіхів

1 банка консервованої квасолі

2 варені яйця

РЕКЛАМА

100 г плавленого сиру

30 г горіхів

РЕКЛАМА

Сіль

Перець

1 зубчик часнику

РЕКЛАМА

Я додала ложку олії та перець чилі.

Усі інгредієнти з'єднати та пропустити через блендер.

Їсти паштет із хлібом або, наприклад, зеленим салатом.

Смачного!

Раніше Елла Іванова розповіла, як швидко та просто приготувати паштет з нуту та авокадо.

Читайте також: Паштет з лососевих обрізків — оригінальний і дуже смачний рецепт від відомого одеського фудблогера

Фото з альбому Елли Іванової

51

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

прибирання

Раковина сяятиме кілька тижнів, а унітаз пускатиме сонячні зайчики: секретні трюки для чищення сантехніки

Замок Ківалова

В Одесі після обстрілу горить «Замок Ківалова», є жертви (відео)

Гороскоп

Перші дні травня будуть вдалими не для всіх знаків зодіаку: що кажуть астрологи

Фунікулер

«Я вас зараз усіх повбиваю»: у справі про загибель підлітка у київському фунікулері з'явилися нові подробиці (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту