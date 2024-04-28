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Песто «Ялинкове мереживо»: готується швидко і просто

20:19 30 квітня 2024
Песто Ялинкове мереживо

На відміну від традиційного італійського песто, цей соус багатий на вітаміни з лісової кухні. Ароматний песто з молодих ялинових гілочок смакує з пастою, з картоплею або як намазка на хліб, ділиться фудблогерка Ольга Буравчук.

Інгредієнти:

  • 75 г ялинових гілочок
  • 50 г горіхів кеш'ю
  • 60 мл ріпакової олії холодного віджиму
  • 1 щіпка солі

Приготування:

Обсмажте горіхи кеш’ю на сковороді. Дайте їм трохи охолонути й за бажанням подрібніть їх у ступці або подрібнювачем.

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Помістіть всі інгредієнти в миску і швидко змішайте все за допомогою ручного блендера.

Ваш ароматний песто з ялинкових кінчиків готовий. Перелийте його в невелику сервірувальну миску або банку з гвинтовою кришкою. Якщо ви хочете зберігати песто в холодильнику кілька днів, важливо добре покрити його олією.

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Ви також можете експериментувати з іншими рослинними оліями та горіхами.

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