Песто «Ялинкове мереживо»: готується швидко і просто
На відміну від традиційного італійського песто, цей соус багатий на вітаміни з лісової кухні. Ароматний песто з молодих ялинових гілочок смакує з пастою, з картоплею або як намазка на хліб, ділиться фудблогерка Ольга Буравчук.
Інгредієнти:
- 75 г ялинових гілочок
- 50 г горіхів кеш'ю
- 60 мл ріпакової олії холодного віджиму
- 1 щіпка солі
Приготування:
Обсмажте горіхи кеш’ю на сковороді. Дайте їм трохи охолонути й за бажанням подрібніть їх у ступці або подрібнювачем.
Помістіть всі інгредієнти в миску і швидко змішайте все за допомогою ручного блендера.
Ваш ароматний песто з ялинкових кінчиків готовий. Перелийте його в невелику сервірувальну миску або банку з гвинтовою кришкою. Якщо ви хочете зберігати песто в холодильнику кілька днів, важливо добре покрити його олією.
Ви також можете експериментувати з іншими рослинними оліями та горіхами.
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