Песто «Ялинкове мереживо»: готується швидко і просто

На відміну від традиційного італійського песто, цей соус багатий на вітаміни з лісової кухні. Ароматний песто з молодих ялинових гілочок смакує з пастою, з картоплею або як намазка на хліб, ділиться фудблогерка Ольга Буравчук.

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Інгредієнти: 75 г ялинових гілочок

50 г горіхів кеш'ю

60 мл ріпакової олії холодного віджиму

1 щіпка солі

Приготування:

Обсмажте горіхи кеш’ю на сковороді. Дайте їм трохи охолонути й за бажанням подрібніть їх у ступці або подрібнювачем.

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Помістіть всі інгредієнти в миску і швидко змішайте все за допомогою ручного блендера.

Ваш ароматний песто з ялинкових кінчиків готовий. Перелийте його в невелику сервірувальну миску або банку з гвинтовою кришкою. Якщо ви хочете зберігати песто в холодильнику кілька днів, важливо добре покрити його олією.

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Ви також можете експериментувати з іншими рослинними оліями та горіхами.

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