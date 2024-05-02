Фарбуємо крашанки натуральними барвниками: красиво і незвично
Способів фарбування великодніх яєць існує багато. Один із найпоширеніших — фарбування цибулевим лушпинням. Його популярність пояснюється тим, що це натуральний барвник. А чи знаєте ви, що яйця можна пофарбувати за допомогою різних видів чаю?
Секретами такого фарбування поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
- У мене вийшло дуже красиво, — каже Елла Іванова. — Це забарвлення нагадує мармурове. Спробуйте створити таку красу.
Великодні фарбовані яйця
- 10 яєць
- 3 столові ложки чаю каркаде
- 10 пакетиків зеленого чаю
- 1 чайна ложка чорного чаю
Відварити білі яйця, підсоливши воду. Поки готуються, підготуємо все для фарбування. У воду додаємо зелений і чорний чай, доводимо до кипіння і даємо настоятися. Яйця кладемо в марлевий пакет, куди насипаємо чай каркаде і рівномірно розподіляємо. Поміщаємо пакет у ще гарячу чайну заварку. І даємо охолонути. Потім на ніч поміщаємо в холодильник. Витираємо паперовим рушником. І натираємо для блиску олією. Це дуже красиво і незвично!
Нагадаємо рецепт великодніх десертних яєць зі смаком тирамісу, а також, що саме потрібно покласти в кошик для освячення в церкві на Великдень.
Фото з альбому Елли Іванової103
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