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Фарбуємо крашанки натуральними барвниками: красиво і незвично

18:32 2 травня 2024
Фарбуємо крашанки натуральними барвниками

Способів фарбування великодніх яєць існує багато. Один із найпоширеніших — фарбування цибулевим лушпинням. Його популярність пояснюється тим, що це натуральний барвник. А чи знаєте ви, що яйця можна пофарбувати за допомогою різних видів чаю?

Секретами такого фарбування поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- У мене вийшло дуже красиво, — каже Елла Іванова. — Це забарвлення нагадує мармурове. Спробуйте створити таку красу.

Великодні фарбовані яйця

  • 10 яєць
  • 3 столові ложки чаю каркаде
  • 10 пакетиків зеленого чаю
  • 1 чайна ложка чорного чаю

Відварити білі яйця, підсоливши воду. Поки готуються, підготуємо все для фарбування. У воду додаємо зелений і чорний чай, доводимо до кипіння і даємо настоятися. Яйця кладемо в марлевий пакет, куди насипаємо чай каркаде і рівномірно розподіляємо. Поміщаємо пакет у ще гарячу чайну заварку. І даємо охолонути. Потім на ніч поміщаємо в холодильник. Витираємо паперовим рушником. І натираємо для блиску олією. Це дуже красиво і незвично!

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Нагадаємо рецепт великодніх десертних яєць зі смаком тирамісу, а також, що саме потрібно покласти в кошик для освячення в церкві на Великдень.

Фото з альбому Елли Іванової

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