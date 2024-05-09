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Квасоля з овочами: приготуйте, бо це дуже смачно та просто

20:17 9 травня 2024
Квасоля з овочами

Квасоля — це дуже популярний інгредієнт в українській кухні. Вона дуже поживна, корисна та бюджетна, тому сміливо готуйте, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

Складники:

  • 300 г квасолі
  • 1 цибуля
  • 1 велика морква
  • 3 зубки часнику
  • Сіль та перець за смаком
  • Соняшникова олія
  • 2 лаврових листи
  • Петрушка для подачі

Приготування:

Квасолю помити та залити водою. Залишити на 7−10 годин.

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Процідити квасолю, залити водою 1:2. Варити, не накриваючи кришкою, до готовності. За 10 хв до завершення приготування посолити. Щоб квасоля не тріскалася краще її не мішати.

Готову квасолю накрити, не зливаючи воду, яка залишилася.

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Потушкувати на олії цибулю та моркву, приправивши спеціями.

В керамічний горщик перекласти всю квасолю з каструлі, додати тушковані овочі, перемішати та накрити.

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Окремо змішати соняшникову або оливкову олію, видавити зубок часнику та мілко нарізати петрушку. Перед подачею полити квасолю ароматною олією.

Квасолю зберігати в холодильнику та подавати за потреби.

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