Квасоля з овочами: приготуйте, бо це дуже смачно та просто

Квасоля — це дуже популярний інгредієнт в українській кухні. Вона дуже поживна, корисна та бюджетна, тому сміливо готуйте, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

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Складники: 300 г квасолі

1 цибуля

1 велика морква

3 зубки часнику

Сіль та перець за смаком

Соняшникова олія

2 лаврових листи

Петрушка для подачі

Приготування:

Квасолю помити та залити водою. Залишити на 7−10 годин.

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Процідити квасолю, залити водою 1:2. Варити, не накриваючи кришкою, до готовності. За 10 хв до завершення приготування посолити. Щоб квасоля не тріскалася краще її не мішати.

Готову квасолю накрити, не зливаючи воду, яка залишилася.

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Потушкувати на олії цибулю та моркву, приправивши спеціями.

В керамічний горщик перекласти всю квасолю з каструлі, додати тушковані овочі, перемішати та накрити.

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Окремо змішати соняшникову або оливкову олію, видавити зубок часнику та мілко нарізати петрушку. Перед подачею полити квасолю ароматною олією.

Квасолю зберігати в холодильнику та подавати за потреби.

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