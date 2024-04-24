Допоможуть оцет та сода: як вивести складні плями на шторах

Штори є невід'ємною частиною будь-якого домашнього декору, але вони часто стають жертвами стійких плям, які псують їхню красу, пише Medium.

Одним з найважливіших кроків у боротьбі зі складними плямами на шторах є визначення типу тканини, з якої вони виготовлені. Різні тканини вимагають різних методів очищення, і використання неправильного методу може пошкодити або зіпсувати ваші штори. Наприклад, з шовковими шторами слід поводитися з особливою обережністю, оскільки вони делікатні і легко пошкоджуються під впливом води або тепла. Суміші бавовни та поліестеру довговічніші, але все одно потребують особливої уваги, якщо вони мають складні візерунки або прикраси.

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Після того, як ви визначили матеріал, знайдіть в Інтернеті рекомендовані методи чищення або зверніться за порадою до професіоналу. Серйозно поставившись до цього кроку, ви точно знатимете, що ваші штори вийдуть чистими та неушкодженими після обробки.

Перед тим, як випрати штори, важливо попередньо обробити складні плями. Це допоможе розщепити пляму і полегшить її видалення під час прання. Для початку вам знадобляться такі засоби, як засіб для виведення плям, білий оцет і харчова сода.

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Спочатку визначте тип плями на вашій шторі. Різні типи плям вимагають різної обробки. Наприклад, якщо ви маєте справу з масляною або жирною плямою, використовуйте пральний порошок, який містить ензими, або попередньо обробіть пляму харчовою содою і милом для посуду. Для білкових плям, таких як кров або піт, спробуйте використовувати білий оцет, змішаний з водою.

Нанесіть розчин для попередньої обробки безпосередньо на уражену ділянку штори і залиште його щонайменше на 15 хвилин перед пранням. Не тріть занадто сильно, оскільки це може пошкодити делікатні тканини, такі як шовк або мереживо. Закінчивши попередню обробку всіх забруднених ділянок на шторах відповідно до їхніх специфічних потреб, переходьте до третього кроку: Виперіть штору.

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Після попередньої обробки плями настав час випрати штору. Але перед цим обов'язково прочитайте і дотримуйтесь інструкцій з догляду, зазначених на етикетці. Деякі тканини вимагають спеціальних методів прання або миючих засобів, про які потрібно знати. Якщо можливо, перед пранням зніміть з штори будь-яку фурнітуру, наприклад, гачки або кільця. Це допоможе запобігти пошкодженню фурнітури та машини під час прання. Для прання штор обирайте делікатний режим у холодній воді. Не використовуйте гарячу воду, оскільки це може призвести до усадки або вицвітання кольорів.

Крім того, використовуйте м'який миючий засіб, який не містить відбілювачів, які можуть зашкодити делікатним тканинам, послаблюючи волокна з часом.

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Після прання розвісьте штори надворі на мотузці для білизни, а не сушіть їх у сушильній машині. Прямі сонячні промені допоможуть вбити будь-які бактерії, що залишилися, і запобігти усадці через тепловий вплив під час сушіння.

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