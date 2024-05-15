«Максимально червоний» борщ із качкою та вишнями: секрет приготування від відомого шеф-кухаря

Кулінар Валентина Кущ, яка раніше поділилася рецептом зеленого борщу, запропонувала фоловерам приготувати борщ з качкою та вишнями.

«Навіть не можу сказати, з якого регіону України ця страва, але вона шикарна. Звісно, я додала трішки від себе, але в тому і є суть борщу, у кожної сімʼї він свій, найсмачніший та найрідніший», — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

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Інгредієнти (на 5 літрів): Качка — пів тушки;

Морква — 2 шт.;

Цибуля- 2 шт.;

Картопля — 800 г;

Буряк — 2 шт. великі;

Томатна паста — 70 г;

Капуста — пів качана;

Вишня — 250 г;

Часник — 1 головка;

Сіль, перець, цукор, коріандр, копчена паприка, лавровий лист, перець чілі, аджика, кориця, бадьян, гвоздика;

Оцет.

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Приготування: РЕКЛАМА Спочатку приготуємо бульйон. Качку ділимо на частини. Чистимо одну морквину та одну цибулину. Розрізаємо овочі навпіл. Викладаємо все на деко і запікаємо при 230 градусах приблизно 20−30 хвилин. Качка і овочі мають підрум'янитись, а зайвий жир — витопитися.

Трішки підсмажену качку і овочі складаємо в кастрюлю, додаємо спеції (тут перший секрет від мене: я додала спеції до глінтвейну, вони дуже пасують до качки, їх бажано прогрівати на сухій пательні перед закиданням в рідину, так вони краще відкривають ароматику), заливаємо водою і починаємо варити бульйон. Після закипання знімаємо піну, зменшуємо вогонь і варимо мінімум 2 години.

Підготовимо овочі. Все почистимо. Цибулю ріжемо дрібним кубиком. Моркву і буряк я натираю на тертці, картоплю — на кубики, капусту шинкуємо.

Починаємо робити засмажку. Смажимо на пательні моркву і цибулю. Через хвилини 3−5 додаємо буряк. Смажимо на високій температурі і помішуємо. Далі додаємо 2−3 ст ложки цукру. Даємо трішки карамелізуватися. Хвилини 3−5 на сильному вогні. Далі оцет — 2−3 ст. л. Випаровуємо його. Даля додаємо томатну пасту, перемішаємо і висмажуємо її. Ось це і є ще один секрет червоного борщу. Висока температура, оцет (кислота) і цукор.

Додаємо вишні, перець чілі, трішки води або бульйону і тушкуємо ще хвилин 5. Я ще люблю в засмажку додати спеції. Коріандр, паприку, перець.

Бульйон проціджуємо додаємо картоплю. Не солимо! Варимо картоплю хвилин 10−15. Потім додаємо капусту, далі засмажку, перемішуємо, додаємо солі і вже тільки зараз доводимо до смаку. За дві хвилини до готовності додати натертий на тертці часник.

Вимикаємо, чекаємо хоча б 15 хвилин і смакуємо! Готово.

«Ще декілька правил червоного борщу. По-перше, борщ не повинен кипіти — він має томитися. По-друге, не можна накривати борщ кришкою поки він вариться! По-третє, додавайте кислоту. Не бійтесь оцту, його потрібно не багато і він випаровується, але саме він допомагає з кольором. Чи додайте хоча б лимону», — радить Валентина Кущ.

Раніше шеф-кухар Володимир Ярославський розповідав, як готувати борщ із «вушками» на буряковому квасі, а київська рестораторка Лілія Почкун поділилася рецептом борщу з яблуком та солодким перцем.

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Фото — скріншот

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