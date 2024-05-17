Салат полуничний з перчинкою: вишукано та смачно
Стартував довгоочікуваний сезон полуниці. Хоча вона є на полицях супермаркетів цілий рік, проте сезонна найсмачніша та найкорисніша. Полуницею можна смакувати просто так, з нею можна готувати мусові та желейні десерти, вареники, пиріжки. Також її можна додавати до салатів. Пікантний смак гарантовано. Подавайте салат у гарному посуді. Тоді страва виглядатиме апетитно.
Рецептом незвичайного салату з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда, яка раніше давала рецепт салату з редискою та крабовими паличками.
- Цей салат вишуканий та смачний, — говорить Анна Конда. — Спробуйте приготувати у вихідний день.
Салат полуничний з перчинкою (на 2 порції)
- 2 банана
- Полуниця 200 г
- Листя салату — 100 г
- Перчик чилі
- 2−3 зубчика часнику
- 1 ст. л. меду
- 3−4 ст. ложки оливкової олії
- лимонний сік, сіль.
Промиваємо листя салату та розриваємо на невеличкі шматочки. Додаємо порізаний кільцями банан, та порізану на половинки або четвертинки полуницю. Далі готуємо заправку. Змішуємо мед з соком лимону та оливковою олією, перемішуємо, додаємо дрібно нарізаний часник, сіль за смаком та перець чилі. Перемішуємо, заправляємо салат.
Смачного!
Нагадаємо рецепт апетитних сирників з полуницею.
Фото із альбому Анни Конди33
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