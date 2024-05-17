Салат полуничний з перчинкою: вишукано та смачно

Стартував довгоочікуваний сезон полуниці. Хоча вона є на полицях супермаркетів цілий рік, проте сезонна найсмачніша та найкорисніша. Полуницею можна смакувати просто так, з нею можна готувати мусові та желейні десерти, вареники, пиріжки. Також її можна додавати до салатів. Пікантний смак гарантовано. Подавайте салат у гарному посуді. Тоді страва виглядатиме апетитно.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом незвичайного салату з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда, яка раніше давала рецепт салату з редискою та крабовими паличками.

- Цей салат вишуканий та смачний, — говорить Анна Конда. — Спробуйте приготувати у вихідний день.

Анна Конда: «Цей салат вишуканий та смачний»

Салат полуничний з перчинкою (на 2 порції) РЕКЛАМА 2 банана

Полуниця 200 г

Листя салату — 100 г

Перчик чилі

2−3 зубчика часнику

1 ст. л. меду

3−4 ст. ложки оливкової олії

лимонний сік, сіль.

Промиваємо листя салату та розриваємо на невеличкі шматочки. Додаємо порізаний кільцями банан, та порізану на половинки або четвертинки полуницю. Далі готуємо заправку. Змішуємо мед з соком лимону та оливковою олією, перемішуємо, додаємо дрібно нарізаний часник, сіль за смаком та перець чилі. Перемішуємо, заправляємо салат.

Смачного!

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт апетитних сирників з полуницею.

Фото із альбому Анни Конди

РЕКЛАМА

33

Читайте нас у Facebook