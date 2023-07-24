Пожертвуйте однією рослиною: як визначити, коли збирати врожай часнику

Часник, поряд з яким досвідчені городники радять садити редиску, про свою «готовність» бути зібраним повідомить кольорами нижнього листя.

Як пишуть автори ТГ-каналу «Моя дача. Сад і город», листя має стати коричневим. Щоб перевірити, чи варто викопувати часник або треба трохи зачекати, потрібно пожертвувати однією рослиною, розрізавши головку навпіл.

Якщо зубчики тісно прилягають до шкірки, часник готовий до збирання. А якщо вони надто малі, то зі збиранням врожаю потрібно почекати, повторивши процедуру через деякий час.

Слід зазначити, що і перетримувати часник у грунті не варто — зубчики, що розрослися, почнуть проривати шкірку. Такі голівки часнику погано зберігатимуться.

Збираючи врожай, намагайтеся не пошкодити часник — краще використовувати вила, а не лопату, вістрям якої можна пошкодити цілісність головки. Якщо цього уникнути не вдалося, то такий часник краще використовувати — зберігатися він не буде.

Нагадаємо, що формування головки часнику йде одночасно із зростанням листя, а в середині літа починається поступовий відтік поживних речовин із надземної частини до підземної. Щоб головка часнику швидше розвивалася, можна зав'язувати пір'я рослини у вузол — так надземна частина починає швидше усихати.

Щоб рослина добре розвивалася, її рекомендують підживлювати золою та скошеною травою.

Фото Pixabay

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