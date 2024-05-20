Борщ із куркою, маринованою в апельсиновому соку: смачно так, що не відірватися
Рецептів борщу існує величезна кількість. У кожній родині є свої особливості його приготування. Хтось додає копчену грушу, хтось — селеру або яблуко.
А чи куштували ви борщ із куркою, маринованою в апельсиновому соку? Якщо ні, варто це зробити. Знадобиться сік одного апельсина. Магазинний сік не підійде. Готувати такий борщ краще в чавунній сковороді.
Рецептом поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Цей борщ дуже смачний і ситний, — каже Ардія Діаманті. — Приготуйте — і переконайтеся в цьому самі.
Борщ із куркою, маринованою в апельсиновому соку
- Куряче філе — 2шт.
- Апельсин — 1 шт.
- Чорний перець (за смаком)
- Цибуля — 2 шт.
- Картопля — 3 шт.
- Буряк — 2 шт.
- Молода капуста (маленька головка) — 1 шт.
- Сіль (за смаком)
- Вода — 1, 5 літра
Куряче філе порізати на шматочки і замаринувати протягом 10 хвилин у свіжовичавленому апельсиновому соку з чорним перцем. Посмажити з двох боків на олії. Додати порізану кільцями цибулю і порізаний на слайси буряк. Посмажити хвилину і залити водою, щоб покривала все це. Потім додати порізану картоплю та капусту. Готувати до готовності, доливши воду. Посолити. Подавати зі сметаною.
Смачного!
Нагадаємо рецепт зеленого борщу.
Фото з альбому Ольги Сметанської44
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