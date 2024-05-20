Борщ із куркою, маринованою в апельсиновому соку: смачно так, що не відірватися

Рецептів борщу існує величезна кількість. У кожній родині є свої особливості його приготування. Хтось додає копчену грушу, хтось — селеру або яблуко.

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А чи куштували ви борщ із куркою, маринованою в апельсиновому соку? Якщо ні, варто це зробити. Знадобиться сік одного апельсина. Магазинний сік не підійде. Готувати такий борщ краще в чавунній сковороді.

Рецептом поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Цей борщ дуже смачний і ситний, — каже Ардія Діаманті. — Приготуйте — і переконайтеся в цьому самі.

Борщ із куркою, маринованою в апельсиновому соку РЕКЛАМА Куряче філе — 2шт.

Апельсин — 1 шт.

Чорний перець (за смаком)

Цибуля — 2 шт.

Картопля — 3 шт.

Буряк — 2 шт.

Молода капуста (маленька головка) — 1 шт.

Сіль (за смаком)

Вода — 1, 5 літра

Куряче філе порізати на шматочки і замаринувати протягом 10 хвилин у свіжовичавленому апельсиновому соку з чорним перцем. Посмажити з двох боків на олії. Додати порізану кільцями цибулю і порізаний на слайси буряк. Посмажити хвилину і залити водою, щоб покривала все це. Потім додати порізану картоплю та капусту. Готувати до готовності, доливши воду. Посолити. Подавати зі сметаною.

Смачного!

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Нагадаємо рецепт зеленого борщу.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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