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Борщ із куркою, маринованою в апельсиновому соку: смачно так, що не відірватися

20:07 21 травня 2024
Борщ із куркою, маринованою в апельсиновому соку

Рецептів борщу існує величезна кількість. У кожній родині є свої особливості його приготування. Хтось додає копчену грушу, хтось — селеру або яблуко.

А чи куштували ви борщ із куркою, маринованою в апельсиновому соку? Якщо ні, варто це зробити. Знадобиться сік одного апельсина. Магазинний сік не підійде. Готувати такий борщ краще в чавунній сковороді.

Рецептом поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Цей борщ дуже смачний і ситний, — каже Ардія Діаманті. — Приготуйте — і переконайтеся в цьому самі.

Борщ із куркою, маринованою в апельсиновому соку

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  • Куряче філе — 2шт.
  • Апельсин — 1 шт.
  • Чорний перець (за смаком)
  • Цибуля — 2 шт.
  • Картопля — 3 шт.
  • Буряк — 2 шт.
  • Молода капуста (маленька головка) — 1 шт.
  • Сіль (за смаком)
  • Вода — 1, 5 літра

Куряче філе порізати на шматочки і замаринувати протягом 10 хвилин у свіжовичавленому апельсиновому соку з чорним перцем. Посмажити з двох боків на олії. Додати порізану кільцями цибулю і порізаний на слайси буряк. Посмажити хвилину і залити водою, щоб покривала все це. Потім додати порізану картоплю та капусту. Готувати до готовності, доливши воду. Посолити. Подавати зі сметаною.

Смачного!

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Нагадаємо рецепт зеленого борщу.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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