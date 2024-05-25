«Час урізноманітнити раціон»: сирний пиріг з полуницею від шеф-кухаря Валентини Кущ

Відома кулінарка Валентира Кущ, яка раніше давала рецепт весняного зеленого борщу, розповіла, як приготувати сирний пиріг із сезонною полуницею.

ВІДЕО ДНЯ

«Якщо Ви вже на етапі поїдання полуниці кілограмами, то цей рецепт саме для того, щоб урізноманітнити полуничний раціон і трішки позбавитись полуниці, яка залежалась у холодильнику. Отже, готуємо!» — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Борошно — 240 гр;

Масло вершкове мʼяке- 120 гр;

Жовток — 1 шт;

Цукрова пудра — 30 гр;

Дрібка солі

Сир кисломолочний — 500 гр;

Яйця — 2 шт;

Цукор — 80 гр;

Ваніль;

Полуниця — 400 гр +на декор, якщо будете прикрашати;

Цукор — 50 гр;

Лимон — пів штуки (сік до полуниці, цедра в сир);

Крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.

Читайте також: Десерт з особливим шармом: полуничне крем-брюле від фудекспертки Світлани Левицької

Приготування: РЕКЛАМА Для тіста просто все змішаємо разом. Якщо Вам знадобиться трішки більше борошна, додайте, але не більше столової ложки. Якщо тісто сухе, то додайте ложку дуже холодної води. Покладіть тісто в холодильник.

Полуницю для начинки миємо, посипаємо цукром, додаємо сік половини лимону і варимо 5−7 хвилин. В самому кінці загущаємо крохмалем.

Сир змішаємо з яйцями, цукром і ваніллю. Перебʼємо блендером. Після цього додамо цедру.

Тісто розкатаємо, викладемо в форму. Зверху — сирну начинку, ще зверху — полуницю.

Запікаємо при 180 приблизно 30−40 хвилин. В середині пиріг має трохи «тремтіти», а тісто — підрум'янитися. Даємо охолонути і прикрашаємо полуницею. Або просто даємо охолонути.

Раніше Тетяна Литвинова та Наталка Карпа представили «ідеальний літній легкий десерт» — полуничний трайфл.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

61

Читайте нас у Facebook