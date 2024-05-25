39.90 / 40.42 43.25 / 43.92
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Час урізноманітнити раціон»: сирний пиріг з полуницею від шеф-кухаря Валентини Кущ

15:31 25 травня 2024
Пиріг з полуницею

Відома кулінарка Валентира Кущ, яка раніше давала рецепт весняного зеленого борщу, розповіла, як приготувати сирний пиріг із сезонною полуницею.

«Якщо Ви вже на етапі поїдання полуниці кілограмами, то цей рецепт саме для того, щоб урізноманітнити полуничний раціон і трішки позбавитись полуниці, яка залежалась у холодильнику. Отже, готуємо!» — пише вона на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Борошно — 240 гр;
  • Масло вершкове мʼяке- 120 гр;
  • Жовток — 1 шт;
  • Цукрова пудра — 30 гр;
  • Дрібка солі
  • Сир кисломолочний — 500 гр;
  • Яйця — 2 шт;
  • Цукор — 80 гр;
  • Ваніль;
  • Полуниця — 400 гр +на декор, якщо будете прикрашати;
  • Цукор — 50 гр;
  • Лимон — пів штуки (сік до полуниці, цедра в сир);
  • Крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.

Читайте також: Десерт з особливим шармом: полуничне крем-брюле від фудекспертки Світлани Левицької

Приготування:

РЕКЛАМА
  • Для тіста просто все змішаємо разом. Якщо Вам знадобиться трішки більше борошна, додайте, але не більше столової ложки. Якщо тісто сухе, то додайте ложку дуже холодної води. Покладіть тісто в холодильник.
  • Полуницю для начинки миємо, посипаємо цукром, додаємо сік половини лимону і варимо 5−7 хвилин. В самому кінці загущаємо крохмалем.
  • Сир змішаємо з яйцями, цукром і ваніллю. Перебʼємо блендером. Після цього додамо цедру.
  • Тісто розкатаємо, викладемо в форму. Зверху — сирну начинку, ще зверху — полуницю.
  • Запікаємо при 180 приблизно 30−40 хвилин. В середині пиріг має трохи «тремтіти», а тісто — підрум'янитися. Даємо охолонути і прикрашаємо полуницею. Або просто даємо охолонути.

Раніше Тетяна Литвинова та Наталка Карпа представили «ідеальний літній легкий десерт» — полуничний трайфл.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

61

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

На грядці з огірками

Від такого підживлення огірки швидко підуть у ріст: дієві поради від авторів каналу «Дім та присадибна ділянка»

суперпідживлення помідорів

Помідори будуть великими і не хворітимуть: рецепт суперпідживлення для томатів

Обстріл

Російські терористи вдарили по будівельному гіпермаркету у спальному районі Харкова: є жертви (фото, відео)

Зірка на небі

Тельці опиняться в центрі уваги, Терезам варто зайнятися своїми фінансами, а на Скорпіонів чекає важливе знайомство: гороскоп на суботу, 25 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту