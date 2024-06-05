«Із середини липня і до вересня в плані зовнішньої уваги глобально ми будемо надані самі собі», — аналітик

Найважчі місяці весни пройдено. Результат — боротьба триває. Точно могло бути набагато гірше. Наразі ситуацію не можна описати якимись одними фарбами. Максимальний контраст. Навіть минула доба. Черговий варварський удар по житловому будинку — але при цьому є результати в Краснодарському краї. Причому — українською ракетою, пише військовий аналітик Олексій Копитько, який раніше розповів про принцип інформування росіян про втрати.

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«Також є, хоч і половинчастий, але дозвіл вести активну оборону західною зброєю на російській території. Це результат спільних зусиль усіх, хто звертав увагу на проблему з фокусом на Харків. Поки що все йде в рамках описаного 2 місяці тому.

Розблоковано потік американської допомоги. Минуло трохи більше місяця, результати вже потихеньку видно на фронті. Насичення відбуватиметься ще кілька тижнів, після чого настане якесь плато. На землі стане трохи легше.

По-друге, наші війська системно виносять далекобійну російську ППО. Пускові та радари, що обслуговують С-300/С400. Що не тільки має полегшити завдання нанесення ударів по російських військових об'єктах. Це ще й елемент підготовки до появи F-16. Що означає трохи більше можливостей відігнати російську тактичну авіацію з КАБами/УМПБ. Ймовірно, перші машини можуть з'явитися протягом місяця, але ефект буде помітний на початку осені. Тобто, ще три місяці терору КАБами — це реальна перспектива".

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По-третє, зазначає аналітик, після дозволу обмежено застосовувати західну зброю на російській території, з'явився концептуальний нюанс.

«Починаючи ворушіння в районі кордону, путін прикривався ідеєю „санітарної зони“ для захисту Бєлгорода та інших прикордонних територій. Минуло три тижні боїв. Результат прямо протилежний задумам кремля — виникли передумови для створення „санітарної зони“ на близько 50 км углиб рф. Раніше ми цього досягти не могли, а тепер потенційно можемо. Це наочний приклад метафори „негативне зростання“, яку так люблять у росії. Навіть можливість обмеженого застосування тих же Himars на території рф впливає на загальну картину. Ворог наближається до моменту, коли доведеться обирати напрямок основного удару в рамках літньо-осінньої кампанії. Зараз найбільш очевидний варіант — це Донецька область. Однак у міру збільшення кількості далекобійних засобів у розпорядженні української армії зростала мотивація перенести акцент на Харків. Тепер ця мотивація врівноважена. Шанси на успіх гіпотетичного „наступу на Харків“ (охоплення із заходу тощо) знижуються. Як наслідок — знижується його ймовірність у принципі. Над чим, власне, і треба працювати всіма силами».

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Цивільні харків'яни, відмовившись звалюватися в паніку, зруйнували плани російського командування, додає Копитько. Наші війська завдали ворогу великих втрат у прикордонній зоні та зірвали плани одночасних ворушінь у Сумській області.

«Росіяни накопичують там угруповання, але своєрідний фальстарт на Харківщині змусить коригувати плани. Для продовження тиску росіяни будуть змушені задіяти додаткові сили з інших ділянок фронту. Що далі? Повторюся — неуспіхи на фронті провокуватимуть терор росіян проти цивільного населення в Харкові. Ще місяці три (беремо помірно-гірший прогноз) будуть дуже обмежені можливості щось із цим зробити. Тож усім варто ще раз об'єктивно оцінити ризики. На зараз городяни в масі справляються бездоганно. Однак практично під час кожного удару серед жертв і постраждалих діти…

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Що таке літо? Це час поступового зростання наших військових можливостей на тлі стрімкого випадання України з поля зору широкої аудиторії та політичних еліт скрізь. Ізраїльсько-палестинський порядок денний витісняє наші проблеми. На тлі операції в Газі загибель людей від російського удару по «Епіцентру» виявилася практично непоміченою. Пропалестинські групи в США і Європі дозволяють собі таке, від чого симпатики України та українські біженці нескінченно далекі. Наші не створюють проблем.



Скоро почнеться футбол. З переходом на Олімпіаду, а потім — у глобальну відпустку до вересня.



Оскільки здаватися ми не збираємося від слова зовсім, а для перелому на фронті допомоги недостатньо, об'єктивно є передумови до зниження статусу «української теми», яка перетворюється на токсичну рутину. Природно, Україна на різних рівнях із цим бореться, але тенденція така".

Олексій Копитько свідомо не чіпав «переговори», «перемир'я» тощо. У мережі є версії на будь-який смак, кожен може вибрати вподобану.

«Я б звернув увагу на інше. Приблизно із середини липня і до вересня в плані зовнішньої уваги глобально ми будемо надані самі собі. При цьому є деякі передумови до поліпшення ситуації на фронті. Досвід показує: для нас — це ідеальні умови, щоб самостійно все зіпсувати і підійти до нових викликів у розібраному вигляді».

Раніше «ФАКТИ» публікували допис Станіслава Асєєва про ставлення суспільства до військових.

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