Дуже помічна при цукровому діабеті: травниця про користь шовковиці

Чимало людей, на жаль, не виявляють допитливості й мало знають про цю ягоду, її лікувальні властивості. То ж нерідко бачимо, як осипаються додолу гарні стиглі плоди і люди топчуть їх, проходячи повз дерево, подекуди й не здогадуючись, що нехтують чудодійними ліками. Щоправда, інакше поводяться діти. Справді, ягода додасть їм здоров’я, сили, бадьорості, ділиться травниця Наталія Земна, яка раніше розповідала про цілющі властивості липи.

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«У шовковиці менше кислот, але більше ніж в інших ягодах, цукрів, що легко засвоюються. Недаремно її вважають найсолодшою ягодою наших широт. І за це її особливо полюбляють діти. Шовковиця врятує дітей від діатезів, очистить кров, сприятиме кровотворенню. Є у цій маленькій ягоді білки, жири, вітаміни фосфорна кислота, вкрай необхідне нашим дітям для кровотворення залізо. Шовковиця корисна діабетикам та людям з серцево-судинними захворюваннями.

В народній медицині Кореї — країні, де це дерево дуже поширене, популярні ліки з бруньок шовковиці. Збирають бруньки (навіть взимку) сушать і готують водні настої. Вживають для того, щоб позбутися зайвої повноти, огрядності.

У традиційній східній медицині з давніх часів використовували сироп із ягід шовковиці та відвари з листя, гілочок для лікування цукрового діабету, гіпофункції нирок та інших захворювань.

У нас, в Україні, хворим на цукрицю (так в народі раніше називали діабет) давали шовковицю. Але не чорну, а білу. Знали, що чорна шовковиця ефективно діє на шлунок, а біла — на підшлункову залозу".

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Крім того, ягоди й сік шовковиці допомагають лікувати атрофію зорового нерва. Настої стиглих ягід застосовують як потогінний засіб у разі простудних захворювань.

«Дві столові ложки подрібнених ягід шовковиці залити склянкою окропу і дати настоятися чотири години. Вживати по чверті склянки чотири рази на день перед їжею.

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Сік ягід зарекомендував себе і як один з найкращих засобів од кашлю. П’ють його і за хронічних запорів. А розведеним з водою (у співвідношенні один до трьох) полощуть горло і рот у разі запальних процесів.

Деякі лікарі, опираючись на народний досвід, рекомендують хворим на цукровий діабет посипати страви (сир, каші тощо) порошком із висушеного листя шовковиці. Листя шовковиці має заспокійливу, протизапальну дію, є жарознижувальним засобом.

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Наголошу, що листя збирають до того, як достигнуть плоди.

Особливо показані відвари й настої листя від головного болю, запаморочень, невралгій, набряків, паралічу рухових нервів.

Десять грамів свіжого листя шовковиці залити склянкою окропу і дати настоятися чотири години. Випити впродовж дня за чотири рази (по чверті склянки, четвертий раз — перед сном)".

Раніше травниця радила для отримання від моркви максимальної користі класти її у суп чи борщ тільки підсмаживши.

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