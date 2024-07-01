Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка заявляла, що Україні терміново потрібна більша протиповітряна оборона, закликає до захисту європейського мирного порядку та більшої підтримки України у боротьбі з росією.

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«Ми будемо захищати нашу Європу — кожен квадратний сантиметр нашої Європи — і нашу свободу», — заявила вона у Берліні на конференції, присвяченій Стратегії національної безпеки. Що стосується війни росії в Україні, Бербок підкреслила, що «наше стримування» має бути «чітким і недвозначним», пише T-online.

За її словами, президент росії володимир путін знаходиться на шляху до тоталітаризму.

«путінська росія залишатиметься найбільшою загрозою нашій безпеці в Європі в осяжному майбутньому. Оборонна політика повинна бути пристосована саме до цієї реальності. Як найбільша країна Європейського союзу Німеччина несе особливу відповідальність в цьому відношенні. Крім того, НАТО сильніший, ніж будь-коли, навіть якщо перед ним стоїть більше викликів, ніж будь-коли раніше», — Анналена Бербок підкреслила, що безпека є завданням нашого часу, посилаючись на Стратегію національної безпеки Німеччини, яка була прийнята рік тому.

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«Наше життя стало більш небезпечним, — попереджає міністр. — Безпека охоплює не лише обороноздатність, але й соціальну стійкість. Наприклад, захист від кібератак, дезінформаційних кампаній і наслідків зміни клімату, таких як екстремальні погодні явища. Все це може дестабілізувати безпеку».

Раніше повідомлялася думка німецького міністра про те, що відсутність допомоги Україні може призвести до розпаду ЄС і НАТО.

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