«Динамо» на 90+2-й хвилині програло клубу німецької бундесліги перед стартом у Лізі чемпіонів: відеоогляд матчу

У четвер, 18 липня, київське «Динамо» після нічиїх з німецькими клубами «Падерборн» (0:0) та «Шальке» (2:2), а також перемог над данським «Брондбю» (4:0) та «Мамелоді Сандаунз» з ПАР (1:0) провело останній спаринг на зборі в Австрії.

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Суперником команди Олександра Шовковського став представник першої німецької бундесліги берлінський «Уніон», який посів у минулому чемпіонаті Німеччини 15-е місце.

«Динамо» (Київ, Україна) — «Уніон» (Берлін, Німеччина) — 2:3

«Динамо»: Бущан (Нещерет, 70), Караваєв (Себальос, 80), Малиш, Попов, Вівчаренко, Бражко, Піихальонок (Лонвейк, 70), Буяльський (Шапаренко, 70), Волошин (Ярмоленко, 46), Кабаєв (Діалло, 80), Ванат (Шепелєв, 80).

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Голи: Ванат (34), Діалло (83) — Холлербах (14), Бедіа (68), Сібачу (90+2).

Зазначимо, що на 14-й хвилині зустрічі голкіпер киян Бущан парирував пенальті, але форвард берлінців Холлербах виправив свою ж помилку, першим встигнувши на добивання.

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Після завершення збору «біло-сині» 20 липня вирушать до Польщі, де офіційно розпочнуть сезон. 23 липня (у Любліні) та 31 липня (в Белграді за порожніх трибун) «Динамо» проведе матчі 2-го відбірного раунду Ліги чемпіонів проти сербського «Партизана».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» посилилося футболістом збірної України, який затаїв образу на «Шахтар».

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Фото ФК «Динамо»

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