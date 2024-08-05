Захищають лише особливо важливі об’єкти: експерт пояснив прогалини в російській ППО

Українські безпілотники б'ють по аеропортах і нафтопереробних заводах далеко в російській глибинці. Очевидно, БПЛА, долаючи відстань до 1800 кілометрів від українського кордону, залишаються непоміченими російськими засобами ППО. Американський експерт вважає, що путінська протиповітряна оборона слабшає, пише видання t-online.

ВІДЕО ДНЯ

«Ми бачили численні випадки, коли українці проникали через російські системи ППО, а потім запускали ракети, яким зазвичай не дозволяють літати так низько над територією рф, — сказав експерт з питань росії Джордж Баррос з Американського інституту вивчення війни в інтерв'ю Business Insider. — Російська протиповітряна оборона насправді могла збити безпілотники».

Баррос розповів виданню, що російська ППО, ймовірно, була перевантажена, створюючи прогалини для українських безпілотників. Він підозрює, що росія «не змогла захистити райони, які безпосередньо не межують з Україною». З весни 2024 року Україна була в змозі «дуже цілеспрямовано вивести з ладу російську оборону», додав він.

Експерт навів атаку України на російський регіон Татарстан, що знаходиться приблизно за 1200 кілометрів від кордону з Україною. Під час атаки був використаний легкий літак, який, на думку експертів, був модифікований для польотів на великі відстані.

РЕКЛАМА

«Цей інцидент був дуже показовим і свідчить про те, що росіяни, ймовірно, налаштували свою протиповітряну оборону таким чином, щоб мати хороше покриття в безпосередній близькості від України. Але вони не мають її далі», — сказав Баррос.

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що протиповітряна оборона росії перебуває під постійним тиском, що змушує російське військове керівництво встановлювати нові пріоритети. Через обмеженість ресурсів оборона може захищати лише особливо важливі об'єкти.

РЕКЛАМА

Попри українські атаки, перелом у війні малоймовірний. З одного боку, Києву також потрібна більша протиповітряна оборона, щоб мати змогу відбивати постійні російські атаки безпілотниками і ракетами. По-друге, хоча російські військово-повітряні сили зазнали певних втрат, вони, швидше за все, залишаються боєздатними. Багато ракет, які влучають в Україну, випускають російські бомбардувальники, констатують автори статті.

Додамо, що днями було завдано удару по російській авіабазі в Морозовську, що у Ростовській області. За даними ГУР МО, на летовищі було знищено Су-34 та склад БК.

РЕКЛАМА

32

Читайте нас у Facebook