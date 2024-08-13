Фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage 2024: програма заходу та місце події

З 15-го по 18 серпня у Софії Київській відбудеться сьомий поспіль щорічний фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage. Цьогорічний фестиваль традиційно об’єднає українське візуальне мистецтво, музику, театр, кіно та бесіди під Ясенем. Bouquet Kyiv Stage 2024 стане мистецьким проявом єдності всіх українців.

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«На фестивалі Bouquet Kyiv Stage 2024, окрім „київської програми“, ми представимо мистецтво наших легендарних міст: Харкова, Одеси, Херсона, зокрема, твори мистецтва, які були створені митцями у своїх рідних містах під звуки повітряних тривог і під час ворожих ракетних бомбардувань», — говорять організатори проєкту.

Потужним голосом Bouquet Kyiv Stage 2024 буде також і голос Криму, про який ми завжди пам’ятаємо й мріємо про повернення окупованого українського півострова «з десятирічного полону».

Протягом чотирьох фестивальних днів відбудуться понад 60 мистецьких подій, зокрема 6 виставкових проєктів, 15 концертів класичної, джазової, електронної музики, 30 показів українського кіно, 5 бесід «під Ясенем», 2 театральні вистави, 3 програми для дітей та молоді, 2 екскурсії Софією Київською, 3 панельні дискусії: «Культурний геноцид», «Розвиток культурної дипломатії», «Крим: політична та культурна необхідність».

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На фестивалі прозвучить музика українських композиторів у виконанні Маріупольського камерного оркестру «Ренесанс»;

відбудуться світові та національні прем’єри творів Вікторії Польової у виконанні камерного оркестру «Київські солісти», під орудою диригента Володимира Сіренка. Тріо Одеського ансамблю Senza sforzando виконає твори, написані українськими композиторами у 2022 році, зокрема вокальні твори Кармелли Цепколенко.

Відкриється головна сцена музикою видатних киян — Луньова, Грабовського, Польової, Сильвестрова — у виконанні Київського камерного оркестру. Серед іноземних учасників на цьогорічному фестивалі — зірковий австрійський віолончеліст Йорг Цвікер, який виступить з Національним ансамблем солістів «Київська камерата», та ізраїльський джазовий бенд Yogev Shetrit Trio.

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В перший день також відбудеться й відкриття художньої виставки «Мистецтво — вища форма Надії», в якій будуть представлені понад 60 робіт від 23 художників з Києва, Харкова, Одеси, Миколаєва, Дніпра, Криму.

На фестивалі на гостей очікує прем’єра музичного перформансу «Ярослав та Інгігерда: Історія життя — історія кохання», створеного на основі історії життя княжого подружжя — київського князя Ярослава Мудрого і шведської принцеси Інгігерди. Музику для проєкту створив Максим Коломієць, а мисткині Аліна та Каріна Гаєви створили автентичні художні образи, базуючись на історичних матеріалах Софії Київської.

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Поціновувачі театрального мистецтва зможуть відвідати камерну оперу DakhTrio «Стус: Перехожий» та виставу-вербатім «РАЙко» від Майстерні Лєни Лазовіч, в якій використані монологи самої Поліни Райко. Цьогорічний «КіноБукет» включатиме низку прем’єрних показів українського кіно.

Вхід на всі події фестивалю традиційно вільний, гості оплачують лише вхідний квиток у заповідник «Софія Київська».

Варто відзначити, що географія київського «Букету» цього року розширюється. Так, Молодіжна музична платформа фестивалю з аудіовізуальною студією нового покоління «Контента», в межах Bouquet Kyiv Stage 2024, на ВДНГ представить концерти електронної музики, яку буде створено в «музичній лабораторії» протягом фестивальних днів в Софії Київській.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про фестиваль Laima Rendezvous Jurmala у Латвії, в якому взяли участь українські артисти, а також про масштабний музичний фестиваль Atlas united 2024, який пройшов у столиці України.

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