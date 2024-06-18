Дуже смачна намазка на хліб: точно забажаєте добавки
Літній борщ має свій особливий смак. Його можна їсти навіть холодним. Гурмани кажуть, що борщ неможливий без сала. Його можна їсти вприкуску, а можна з нього приготувати намазку. Багато часу це не займе. А от задоволення отримаєте величезне. І, можливо, навіть забажаєте добавки.
Такі ласощі припадуть до смаку в родині, напевно, всім.
Особливо борщ із салом смачний влітку на свіжому повітрі. Наприклад, сервірувати його можна в альтанці на дачі або накрити стіл у дворі, якщо живете в приватному будинку.
Рецептом смачної намазки із сала поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка всі рецепти перевіряє на практиці, а це дуже важливо. Адже в інтернеті сьогодні багато неперевірених рецептів. А отже, є ризик зіпсувати продукти та втратити час.
- Це дуже смачна намазка на чорний хліб, — каже Елла Іванова. — Подається до борщу. Для приготування намазки краще використовувати м'ясорубку. Але й блендер теж підійде.
Намазка на чорний хліб
- 300 г сала
- 2−3 зубки часнику
- 1 перець чилі
- Петрушка
- Сіль і перець за смаком.
Подрібнити всі інгредієнти в м'ясорубці або блендері. Намазати на чорний хліб. За бажання доповнити тонкими кільцями свіжого огірочка.
Смачного!
Нагадаємо рецепт яєчної намазки для канапок.
Фото з альбому Елли Іванової63
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