Дуже смачна намазка на хліб: точно забажаєте добавки

Літній борщ має свій особливий смак. Його можна їсти навіть холодним. Гурмани кажуть, що борщ неможливий без сала. Його можна їсти вприкуску, а можна з нього приготувати намазку. Багато часу це не займе. А от задоволення отримаєте величезне. І, можливо, навіть забажаєте добавки.

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Такі ласощі припадуть до смаку в родині, напевно, всім.

Особливо борщ із салом смачний влітку на свіжому повітрі. Наприклад, сервірувати його можна в альтанці на дачі або накрити стіл у дворі, якщо живете в приватному будинку.

Рецептом смачної намазки із сала поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка всі рецепти перевіряє на практиці, а це дуже важливо. Адже в інтернеті сьогодні багато неперевірених рецептів. А отже, є ризик зіпсувати продукти та втратити час.

- Це дуже смачна намазка на чорний хліб, — каже Елла Іванова. — Подається до борщу. Для приготування намазки краще використовувати м'ясорубку. Але й блендер теж підійде.

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Намазка на чорний хліб 300 г сала

2−3 зубки часнику

1 перець чилі

Петрушка

Сіль і перець за смаком.

Подрібнити всі інгредієнти в м'ясорубці або блендері. Намазати на чорний хліб. За бажання доповнити тонкими кільцями свіжого огірочка.

Смачного!

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Нагадаємо рецепт яєчної намазки для канапок.

Фото з альбому Елли Іванової

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