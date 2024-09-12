Десерт з апельсиновими часточками: для тих, хто хоче бути струнким
Навіть ті, хто худне, люблять десерти. І, можливо, доречно було б сказати — особливо люблять десерти. Але низькокалорійний десерт - це фантастичний жанр у гастрономії.
І все ж можна приготувати не дуже калорійний десерт - і це вже якесь вирішення проблеми.
Рецептом ласощів з апельсиновими часточками поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Цей десерт до того ж дуже бюджетний, — каже Ардія Діаманті. — Подавайте його в красивій креманці або піалі. Апельсин має бути досить солодким. Вафлі використовуйте такого плану, як у тортах зі згущеним молоком — листові. Прикрасьте десерт листочками свіжої м'яти. Також підійде листя зеленого базиліку — воно додасть смаку пікантності.
Десерт з апельсиновими часточками (на дві порції)
- Сир — 200 г
- Цукор коричневий — 2 чайні ложки
- Сметана нежирна — 1 ст. ложка
- Вафля тонка листова — 1 шт.
- Апельсин — 2 шт.
- Свіжа м'ята для прикраси — кілька листочків
Сир ретельно збити з цукром і сметаною та сформувати кульки. Доповнити вафлею та тонко нарізаними апельсиновими часточками. Прикрасити листочками м'яти!
Смачного!
Нагадаємо рецепт десерту з яблук без цукру та глютену.
Фото з альбому Ольги Сметанської45
Читайте нас у Facebook