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Теплий ожиновий торт з кремом зі смородини: подавайте з вершками або морозивом

20:30 18 вересня 2024
Теплий ожиновий торт з кремом зі смородини

Цей торт затримається надовго у ваших блокнотах із рецептами, адже він дуже смачний та оригінальний. У дощову та похмуру погоду випити з цим тортом чашку чаю - ідеальне рішення, пише Chefkoch.

Для тіста:

  • 350 г борошна
  • 1 щіпка солі
  • 175 г охолодженого вершкового масла
  • 50 г цукру
  • Вода, холодна

Для начинки:

  • 750 г ожини
  • 6 ст. ложок коричневого цукру,
  • 1 ст. ложка чорної смородини
  • 5 ст. ложок манки
  • 1 яєчний білок, злегка збитий
  • 250 г подвійних вершків для подачі
  • 1 столова ложка свіжої перцевої м'яти

Приготування:

Просіяти в миску борошно і сіль. Додати подрібнене масло і цукор. Замісити все з достатньою кількістю води, щоб вийшло гладке тісто. Охолодіть тісто в харчовій плівці в холодильнику протягом 30 хвилин. Ожину вимийте та обсушіть. Змішайте в мисці ягоди з 4 столовими ложками цукру і чорною смородиною.

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Розігрійте духовку до 200 °C (верхній/нижній нагрів). Акуратно розкачайте тісто у велике коло, край не розправляйте. Помістіть коло тіста на деко і посипте тонким шаром манної крупи, залишивши край шириною приблизно 5 см. В середину викласти ягоди. Трохи змастити край яєчним білком і загнути всередину так, щоб тісто трохи покрило ягоди. Притисніть складки в тісті одну до одної, щоб не було просвітів. Змастіть край білком, що залишився, посипте цукром, що залишився, і запікайте 25 хвилин.

Для подачі збийте вершки до міцної консистенції та додайте чорну смородину. Подавайте пиріг гарячим, додавши 1 столову ложку крему із смородини та прикрасивши листочками м’яти. Також смачно з ванільним морозивом.

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Нагадаємо рецепт сливового пирога.

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