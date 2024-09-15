Теплий ожиновий торт з кремом зі смородини: подавайте з вершками або морозивом
Цей торт затримається надовго у ваших блокнотах із рецептами, адже він дуже смачний та оригінальний. У дощову та похмуру погоду випити з цим тортом чашку чаю - ідеальне рішення, пише Chefkoch.
Для тіста:
- 350 г борошна
- 1 щіпка солі
- 175 г охолодженого вершкового масла
- 50 г цукру
- Вода, холодна
Для начинки:
- 750 г ожини
- 6 ст. ложок коричневого цукру,
- 1 ст. ложка чорної смородини
- 5 ст. ложок манки
- 1 яєчний білок, злегка збитий
- 250 г подвійних вершків для подачі
- 1 столова ложка свіжої перцевої м'яти
Приготування:
Просіяти в миску борошно і сіль. Додати подрібнене масло і цукор. Замісити все з достатньою кількістю води, щоб вийшло гладке тісто. Охолодіть тісто в харчовій плівці в холодильнику протягом 30 хвилин. Ожину вимийте та обсушіть. Змішайте в мисці ягоди з 4 столовими ложками цукру і чорною смородиною.
Розігрійте духовку до 200 °C (верхній/нижній нагрів). Акуратно розкачайте тісто у велике коло, край не розправляйте. Помістіть коло тіста на деко і посипте тонким шаром манної крупи, залишивши край шириною приблизно 5 см. В середину викласти ягоди. Трохи змастити край яєчним білком і загнути всередину так, щоб тісто трохи покрило ягоди. Притисніть складки в тісті одну до одної, щоб не було просвітів. Змастіть край білком, що залишився, посипте цукром, що залишився, і запікайте 25 хвилин.
Для подачі збийте вершки до міцної консистенції та додайте чорну смородину. Подавайте пиріг гарячим, додавши 1 столову ложку крему із смородини та прикрасивши листочками м’яти. Також смачно з ванільним морозивом.
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