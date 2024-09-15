Теплий ожиновий торт з кремом зі смородини: подавайте з вершками або морозивом

Цей торт затримається надовго у ваших блокнотах із рецептами, адже він дуже смачний та оригінальний. У дощову та похмуру погоду випити з цим тортом чашку чаю - ідеальне рішення, пише Chefkoch.

ВІДЕО ДНЯ

Для тіста: 350 г борошна

1 щіпка солі

175 г охолодженого вершкового масла

50 г цукру

Вода, холодна Для начинки: 750 г ожини

6 ст. ложок коричневого цукру,

1 ст. ложка чорної смородини

5 ст. ложок манки

1 яєчний білок, злегка збитий

250 г подвійних вершків для подачі

1 столова ложка свіжої перцевої м'яти

Приготування:

Просіяти в миску борошно і сіль. Додати подрібнене масло і цукор. Замісити все з достатньою кількістю води, щоб вийшло гладке тісто. Охолодіть тісто в харчовій плівці в холодильнику протягом 30 хвилин. Ожину вимийте та обсушіть. Змішайте в мисці ягоди з 4 столовими ложками цукру і чорною смородиною.

РЕКЛАМА

Розігрійте духовку до 200 °C (верхній/нижній нагрів). Акуратно розкачайте тісто у велике коло, край не розправляйте. Помістіть коло тіста на деко і посипте тонким шаром манної крупи, залишивши край шириною приблизно 5 см. В середину викласти ягоди. Трохи змастити край яєчним білком і загнути всередину так, щоб тісто трохи покрило ягоди. Притисніть складки в тісті одну до одної, щоб не було просвітів. Змастіть край білком, що залишився, посипте цукром, що залишився, і запікайте 25 хвилин.

Для подачі збийте вершки до міцної консистенції та додайте чорну смородину. Подавайте пиріг гарячим, додавши 1 столову ложку крему із смородини та прикрасивши листочками м’яти. Також смачно з ванільним морозивом.

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт сливового пирога.

РЕКЛАМА

34

Читайте нас у Facebook