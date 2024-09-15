«Не ставте коло плити»: як правильно зберігати трави та спеції, аби вони зберігали свій смак якомога довше

Кулінарія — чудова річ, особливо якщо ви щойно купили нові трави та спеції. Зрештою, саме вони надають кожній страві щось таке… особливе. Але відразу після приємної трапези виникає питання: як краще зберігати нові трави і спеції, щоб використовувати їх якомога довше? Piccantino пропонує кілька порад.

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Цілі спеції — наприклад, цілий мускатний горіх чи кардамон — залишаються свіжими та ароматними довше. Це логічно, оскільки процес шліфування збільшує площу. Чим більша площа, тим швидше випаровуються ефірні олії, які надають спеціям смаку.

Цілі спеції, якщо їх правильно зберігати, можуть залишатися свіжими до чотирьох років. Мелені спеції зазвичай зберігаються два роки, після чого вони значно втрачають свій смак. Трави зберігаються від одного до трьох років, залежно від сорту.

Три найбільші вороги ароматних спецій і трав: тепло, вологість та сонячне світло. Тому ніколи не зберігайте спеції біля плити (над плитою зберігати теж неправильно) або на підвіконні, тоді вони довше залишаться смачними. Крім того, завжди слідкуйте за тим, щоб спеції та сушені трави були герметично закриті.

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Трави та спеції не мають терміну придатності, а значить, не можуть зіпсуватися. Але вони втрачають те, чому ми їх купили: їхній смак. Старі прянощі вже мають інший смак. Було б марною тратою інших інгредієнтів, якщо страва не смакувала лише тому, що спеції вже не ті.

Вам цікаво, як перевірити, чи ваші спеції та трави ще свіжі? Це дуже просто — використайте власні органи чуття. Колір ще сильний чи вже зблід? Як пахнуть і смакують спеції? Якщо вони втратили свою силу, пора їх замінити.

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Ніколи не додавайте спеції або трави безпосередньо з упаковки в каструлю. Водяна пара проникає в упаковку і кожного разу витягує частину смаку зі спецій. Крім того, мелені спеції можуть затвердіти та злипнутися.

Те саме стосується використовуваних вимірювальних приладів. Якщо для страви потрібна чайна ложка спецій, то вона повинна бути дійсно сухою.

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Для всіх мелених спецій із сімейства перців, включаючи кайенський перець, перець чилі тощо, діє правило: вони довше залишаються свіжими, довше зберігають свій смак і менше втрачають колір під час зберігання в холодильнику.

Кавомолка здатна творити чудеса на кухні, адже немає нічого кращого за свіжозмелені спеції. Подрібнювач найкраще підходить для всіх цілих спецій, від гвоздики до насіння та паличок кориці. Ви не пошкодуєте про цю інвестицію.

Раніше «ФАКТИ» писали про чотири надійних лайфхаки для зберігання спецій при відсутні спеціальних ємностей.

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