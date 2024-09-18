У росії готували бойовиків для держперевороту у Вірменії: спецслужби країни заявили про розкриття змови (фото)

В сусідній Молдові вже не один раз висловлювали занепокоєння через те, що російські спецслужби можуть дестабілізувати ситуацію в країні та готувати держпереворот. А у Вірменії заявили про викриття змови щодо узурпації влади в країні.

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Вірменський Слідком заявив про розслідування злочинів проти держави, основ конституційного ладу та громадської безпеки. Слідство вважає, що кілька колишніх мешканців Нагорного Карабаху та громадян Вірменії, а також кілька невстановлених осіб, вели підготовку до захоплення влади.

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Людей завербували, аби вони пройшли тримісячні збори в росії для навчання поводженню зі зброєю. Після повернення у Вірменію вони мали вчити цьому інших людей. Кожний із завербованих під час зборів отримував по 220 тис. російських рублів на місяць.

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«Завербовані особи вирушили до Ростова-на-Дону, звідки були перевезені в інше місце, де пройшли перевірку, у тому числі на поліграфі. Підготовка проходила на військовій базі під назвою „Арбат“. Із завербованими проводилися заняття з ведення бою у закритому приміщенні. Крім того, їм повідомили, що мета навчань — повернутися до Республіки Вірменія та усунути чинну владу», — йдеться у повідомленні СК.

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Частина завербованих виступила проти цього і відмовилася брати участь у заколоті, а інші не змогли довести задум до завершення — їх викрили.

Нагадаємо, що Молдова вже відкрито називала росію загрозою своїй національній безпеці.

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Фото — скріншот

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