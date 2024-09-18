«Ми віримо в силу взаємодії»: світовий агротрейдер Viterra придбав під час війни елеватор на Вінниччині

За останні пів року російські окупанти пошкодили та знищили понад 100 об’єктів портової інфраструктури та десятки елеваторів по всій країні. Й, вочевидь, зупинятися не збираються… Через це багато міжнародних компаній відмовляються інвестувати у цей бізнес. Адже побоюються ризиків, котрі пов’язані з постійними атаками росії, яка прагне знищити агропромисловий комплекс України. Але не всі… Велика війна для світового глобального агротрейдера Viterra, який перебуває у процесі об’єднання з американським холдингом Bunge (наразі цю угоду не коментує) та активно інвестував в Україну (представлена компанією «Вайтерра Україна»), як і для багатьох інших, стала справжнім викликом. Морські термінали Viterra кілька разів піддавалися масованим ворожим атакам. Особливо важких руйнувань зазнали термінали ІЗТ — у липні 2023 року, «Евері» — у червні та жовтні 2022 року. Попри це, компанія гідно пройшла тест на стійкість та навіть під час повномасштабної війни продовжує нарощувати обсяги та інвестувати в Україну.

Компанія присутня на всіх ключових імпортних та експортних ринках світу

Аграрна мережа Viterra є одним з хедлайнерів зернового та елеваторного ринку із закупівель та постачання сільськогосподарської продукції, включно з зерном, олійними та бобовими культурами, цукром, рисом, бавовною, оліями та біодизелем. Компанія присутня на всіх ключових імпортних та експортних ринках світу. Через мережу вона постачає якісні сільськогосподарські товари безпосередньо від виробника своїм клієнтам. Понад 265 потужностей зберігання, понад 30 переробних підприємств, 26 портових терміналів та понад 200 морських суден у світі — погодьтесь, такими здобутками не кожен може похвалитись.

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Аграрна мережа Viterra є одним з хедлайнерів зернового та елеваторного ринку із закупівель та постачання сільськогосподарської продукції

Аби ще міцніше закріпити свої позиції на українському аграрному ринку та збільшити потужності, компанія у червні цього року зробила ще один впевнений крок у свій розвиток — придбала елеватор «Пеньківський ЗПК». Знаходиться він у Вінницькій області — одному з регіонів-лідерів аграрної сфери в нашій країні, де я й побувала на дні відкритих дверей, який компанія організувала для тутешніх фермерів.

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Вартість цієї угоди не розголошується, але відомо, що незадовго до широкомасштабного російського вторгнення в Україну власники підприємства намагалися продати його за 5,5 млн доларів США. Тепер учасники ринку заявляють, що угода обійшлася «Вайтерра Україна» у рекордні, як для такого елеватора, понад 8 млн доларів США.

З відкритих джерел відомо, що ТОВ «Пеньківський ЗПК» було зареєстровано в листопаді 2020 року як фінансова компанія «Проксима». У 2021 році її власником став одеський бізнесмен Олександр Кіфак, який наприкінці 2023 року перереєстрував фірму в селі Пеньківка Вінницької області. Його повʼязують співпрацею, зокрема щодо скандального Одеського ринку «7 кілометр», з Юрієм Іванющенком — бізнес-партнером президента-втікача Януковича. У 2022 році, згідно з відкритими джерелами, чистий прибуток підприємства становив лише 2100 гривень.

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— Чому вирішили розширюватися далі, попри війну? — запитую в представника компанії.

— Компанія «Вайтерра Україна» має декілька активів, один з яких — зерновий термінал у Чорноморську у партнерстві. Активи та елеватори вписуються у бізнес-модель Viterra. І для того, щоб збільшити присутність у даному регіоні, тим паче у Вінницькій області, де знаходиться один з п’яти маркетингових офісів «Вайтерра Україна», компанія придбала «Пеньківський ЗПК». Серед переваг — зручна логістика до Іллічівського зернового термінала у Чорноморську. Купівля цього елеватора допоможе збільшити прямі закупівлі зерна безпосередньо в аграріїв регіону та його відвантаження до глибоководних портів", — відповіли у компанії.

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Купівля елеватора допоможе збільшити прямі закупівлі зерна безпосередньо в аграріїв регіону

Відповідаючи на запитання, чи зіткнулися після купівлі «Пеньківського ЗПК» з якимись труднощами, у компанії відповіли наступне: «Команда компанії „Вайтерра Україна“ — це ті молоді люди, які прийшли ще юними, після закінчення університетів. Вони весь час навчались, набували досвіду й наразі є цінними кадрами, якими компанія пишається. Наприклад, Михайло Поковба, директор Вінницького офісу, приєднався до компанії 19-річним хлопцем, а зараз це професіонал своєї справи».

Відповідаючи на запитання, наскільки економічно доцільно сьогодні інвестувати в елеваторний бізнес, у компанії зазначили наступне: «Наша команда довела, що працювати можна та потрібно. У нас є наші талановиті та працьовиті співробітники та є процедури безпеки праці. Якщо дотримуватись безпеки праці, то все, як бачите, відмінно виходить!»

Компанія загалом експортувала 62 мільйони тонн аграрної продукції

Наразі «Пеньківський ЗПК», який за попередніх власників простоював чотири роки, прийняв 6 тисяч тонн зерна нового врожаю: ріпаку, ячменю, пшениці та соняшника.

За словами нового керівництва елеватора, першочергові задачі залишаються незмінні — дати гідну оплату фермерам та забезпечити якісне обслуговування.

«В першу чергу хотілось би подякувати нашим аграріям, без яких нам би було складно працювати у такий тяжкий для країни час. Viterra присутня на всіх континентах світу — у 39 країнах. Компанія загалом експортувала 62 мільйони тонн аграрної продукції. Якщо ви подивитесь на потенційний експорт сільськогосподарської продукції в Україні, то це плюс-мінус десь така цифра і є! Все це можливо тільки тоді, коли є тісний зв'язок з аграріями та кінцевими покупцями, — сказав представник керівництва елеватора в коментарі „ФАКТАМ“. — Бути ближче та тісніше будувати зв’язки з аграріями для закупівель безпосередньо в них агропродукції для подальшого її постачання споживачам у світі — є метою компанії».

Староста Пеньківської ОТГ Людмила Сташенко повідомила, що відновлення роботи елеватора дасть розвиток громаді та буде поповнювати щомісяця держбюджет на 400 тис. грн, а це — майже 5 млн грн на рік.

Директор «Пеньківського ЗПК» Богдан Андріяш заявив, що зі своїми клієнтами хочуть будувати чесні та відверті стосунки.

«Ми зібрали сьогодні фермерів з Тиврівського, Жмеринського, Чернівецького, Могилів-Подільського, Шаргородського та Вінницького районів саме для того, щоб поінформувати товаровиробників про те, що з цього сезону вони можуть скористатися послугами нашого елеватора — очищенням, сушінням, зберіганням та відвантаженням зерна, — сказав під час заходу Андріяш. - Завжди можете зайти до нашої лабораторії та ознайомитись з результатами аналізів зразків. А головний інженер люб’язно проведе екскурсію та ознайомить з нашими потужностями».

Відновлення роботи елеватора дасть розвиток громаді та буде поповнювати щомісяця держбюджет на 400 тисяч гривень

— До речі, що можете розповісти про стан елеватора та його потужності?

— Пеньківський елеватор має потужність одночасного зберігання 26 тисяч тонн і може приймати 3 тисячі тонн зерна на добу, — говорить Андріяш. — Працюють дві сушарки, що дозволяє сушити до 1000 тонн за добу. Відвантаження — 3500 тонн за дві доби. Елеватор також здатний відвантажити до 54 залізничних вагонів протягом 40 годин. А щоб бути мобільними та працювати цілодобово, керівництво придбало два генератори потужністю 400 кіловат кожен.

Не секрет, що в українських аграріїв існують проблеми з рухомим складом «Укрзалізниці». То порт не приймає, то по кілька днів потрібно чекати вагонів. У «Вайтерра Україна» з цим проблем немає. Власні залізничні активи дозволяють своєчасно та ефективно доставляти продукцію. Щоб елеватор у Пеньківці успішно працював, компанією придбано та вже запущено у роботу 140 рухомих вагонів. Днями очікуються ще 60 зерновозів.

Власні залізничні активи дозволяють своєчасно та ефективно доставляти продукцію

Також із плюсів елеватора можна виділити двоє автовагів, що істотно впливає на швидкість приймання сільськогосподарської продукції. Там працює три автоприйоми, тобто одночасно можна приймати три культури. Діють дві точки відвантаження — автомобілі та залізниця.

Крім того, маємо велику кількість маршрутів, через які з будь-якої точки можемо подати зерно до другої. У далекоглядних планах є велике бажання інвестувати кошти в розширення потужностей елеватора.

— Скільки часу та коштів потрібно для модернізації підприємства? — цікавлюсь у Богдана Андріяша.

— Скажу так, що, коли ми придбали елеватор, попри те, що він чотири роки пустував, він перебував у нормальному стані й був найкращим в області серед тих, які ми розглядали. Практично вже готовим працювати. Обладнання тут сучасне, тому серйозних капіталовкладень підприємство не потребувало. Щодо того, чи насторожувала репутація попередніх власників, то зізнаюсь: було таке. Але репутація Viterra та її успішні роки роботи на ринку у даному випадку істотно переважили!

— Як компанія реагує на ризики, пов'язані з постійними атаками росії на об'єкти критичної інфраструктури? Наскільки це стримує прагнення інвестувати в розвиток? А які справи з конкуренцією?

— Не приховую, конкуренція велика, — каже Богдан Андріяш. — Крім нашого, неподалік знаходяться ще три елеватори. Конкуренція у нашому бізнесі саме за ціну та швидкість логістики — приймання зерна. Що будемо робити? Все просто: приваблювати до себе фермерів гідною ціною, якістю та оперативністю послуг, надійністю та прозорістю.

Свою готовність до співпраці з «Пеньківським ЗПК» не приховує фермер з Шаргородського району Ганна Півторак. Вона обробляє 215 га землі, займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насінням олійних культур.

«Раніше я працювала на цьому елеваторі, колись тут кипіло життя. Але з розчерку чужої руки все спинилося, людей звільнили. Всі були просто шоковані таким рішенням. Дійсно, це було дуже неочікувано. Щоразу, як проїжджала повз елеватор, хотілося плакати від того, що він пустував, — каже Ганна Кирилівна. - Й тепер, коли тут нарешті завирувало життя, серце спокійне. Ми, фермери, зацікавлені у надійних партнерах. Із торговельним представником компанії Іриною Місюрою я давно знайома та співпрацювала. Сподіваюсь, що з новим власником „Пеньківський ЗПК“ успішно працюватиме. Адже компанія, яка давно працює на українському ринку та має іноземні інвестиції, вселяє довіру та бажання співпраці. Якщо, крім справедливої закупівельної ціни, компанія може ще й запропонувати логістику — надати вагони, зерновози, то це дуже допоможе нам у самостійному експорті, тож будемо обговорювати ці можливості».

У «Вайтерра Україна» чітко розуміють, що наразі роль елеваторів у структурі зернового ринку докорінно змінюється. Адже з місць зберігання зерна вони перетворюються на високотехнологічний інфраструктурний бізнес. Тому й надалі розвивають елеваторні потужності. Й запуск «Пеньківського ЗПК» — ще один приклад успішного кейсу інвестування західних компаній в елеваторний бізнес України в умовах війни і створення шансу на майбутній розвиток. Адже всі вірять в перемогу України, справа тільки у часі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що росіяни не раз атакували «шахедами» порти на півдні України, знищуючи, зокрема, зерносховища.

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