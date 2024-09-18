«Сухий» «Манчестер Сіті» та фіаско «Жирони» з Циганковим на 90-й хвилині: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 18 вересня, в оновленій Лізі чемпіонів, де напередодні «Баварію» відвантажила супернику 9 (!) м'ячів, відбулися ще шість поєдинків, у двох з яких уболівальники голів так і не побачили.

ВІДЕО ДНЯ

Ліга чемпіонів. 1-й тур

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Інтер» (Італія) — 0:0.

«ПСЖ» (Франція) — «Жирона» (Іспанія) — 1:0 (Мендеш, 90).

РЕКЛАМА

Каталонці, у складі яких до 88-ї хвилини грав Віктор Циганков, у своєму дебютному поєдинку в Лізі чемпіонів були близькими до завоювання першого очка в лігві паризького гранда. Але все зіпсувала помилка воротаря «Жирони» Гассаніги на 90-й хвилині.

«Болонья» (Італія) — «Шахтар» (Україна) — 0:0. На 4-й хвилині Судаков («Шахтар») не реалізував пенальті.

РЕКЛАМА

«Спарта» (Чехія) — «Зальцбург» (Австрія) — 3:0 (Кайрінен, 2, Олатунжі, 42, Лачі, 58).

Клуб із Праги яскраво повернувся до Ліги чемпіонів після 20-річної перерви, розгромивши кривдника київського «Динамо».

РЕКЛАМА

«Брюгге» (Бельгія) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — 0:3 (Байно-Гіттенс, 76, 86, Гірассі, 90+5, з пенальті).

«Селтик» (Шотландія) — «Слован» (Словаччина) — 5:1 (Скейлс, 17, Фурухасі, 47, Енгельс, 55, з пенальті, Маеда, 70, Іда, 87 — Віммер, 61).

У четвер, 19 вересня, у Лізі чемпіонів зіграють: «Фейєноорд» (Нідерланди) — «Байєр» (Німеччина), «Црвена Звезда» (Сербія) — «Бенфіка» (Португалія), «Аталанта» (Італія) — «Арсенал» (Англія), «Атлетико» (Іспанія) — «Лейпциг» (Німеччина), «Брест» (Франція) — «Штурм» (Австрія), «Монако» (Франція) — «Барселона» (Іспанія).

Нагадаємо, що починаючи з нинішнього сезону УЄФА запровадив новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено форматом єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Інші 12 команд завершать виступи в єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» поступилося за сумою двох зустрічей «Зальцбургу» і не змогло пробитися до Ліги чемпіонів.

Фото Х UEFA Champions League

35

Читайте нас у Facebook