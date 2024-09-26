Необмежене за дальністю керування ударним БПЛА: у росії встановили Starlink на Shahed-136

Під час нічної атаки 25 вересня Сили оборони України знищили російський ударний дрон Shahed-136. Він був оснащений супутниковим зв’язком Starlink від SpaceX, повідомляє портал Defense Express.

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Водночас питання, коли у рф почнуть встановлювати Starlink на свої далекобійні БПЛА об’єктивно було лише питанням часу. Бо до цього ворог вже експериментував із 4G-модемами з українськими SIM-картами, зазначили у Defense Express.

Обладнавши Shahed супутниковим зв’язком росія отримала широкий та потужний канал зворотного зв’язку із дроном, а також можливість передачі інформації з нього. Також росіяни зможуть змінювати польотне завдання на будь-якій відстані.

Портал акцентує, що таким чином Shahed перетворюється, у першу чергу, на розвідувальний засіб.

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Тобто, завдяки Starlink росіяни зможуть використати Shahed у ролі вкрай далекобійного баражуючого боєприпаса з можливістю дорозвідки за рахунок додаткової камери та з можливістю ураження навіть рухомих цілей.

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Зазначається, що Shahed для цих цілей могли обрати через їхню дальність польоту (близько 2000 км) та доволі значний вільний об’єм у середині фюзеляжу.

Defense Express нагадує, що, хоча в росії Starlink не працює і не продається, але росіяни його закуповують через треті країни.

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«Вочевидь Вашингтону треба трохи пришвидшитись у цьому питанні, бо Shahed — а зі Starlink — це про необмежене за дальністю керування ударного БПЛА із дальністю польоту до 2000 км. Бо, враховуючи співпрацю рф не лише з іншими країнами-ізгоями, а й з терористичними угрупованнями, це вже загроза не лише для України», — резюмував портал.

Раніше «ФАКТИ» писали про задум кремлівського диктатора зробити ракетно-дронові удари по Україні цілодобовими.

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