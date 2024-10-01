Мінігарбузики, запечені з пастою та соусом болоньєзе: ситна та корисна вечеря

Осінь — сезон страв з гарбуза. Він чудово поєднується з солодкими та солоними інгредієнтами, тому страви з цим овочем такі популярні. Спробуйте цей смачний рецепт запечених маленьких гарбузиків з пастою з соусом болоньєзе, ділиться кулінарка Світлана Климовська.

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Складники: 4 мінігарбузи

250 г фаршу

1 цибулина

1 морква

2 зубки часнику

200 г томатів у власному соку

100 г моцарели

100 г пасти твердих сортів

0,5 ч. л. паприки

0,5 ч. л. сушеного орегано

Сіль та перець — на смак

Оливкова олія

Петрушка, насіння гарбуза та горіхи для подачі

Приготування:

Приготувати соус болоньєзе. На розігріту сковорідку налити оливкову олію, викласти фарш, порізану кубиком цибулю та часник, посмажити до рум'яного кольору. До фаршу додати нарізану дрібним кубиком моркву, влити томати, та 100 г води, розмішати.

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До соусу додати паприку, орегано, сіль та перець. Тушкувати соус на маленькому вогні 30 хв, періодично помішуючи. Гарбузи помити, відрізати верх та вичистити середину. Збризнути оливковою олією, посолити. Запікати при 180 градусах до напівготовності.

Відварити спагеті в підсоленій воді також до напівготовності. Моцарелу натерти на тертушку. Пасту змішати з соусом. В гарбузики викласти пасту з соусом та сиром, ніби шарами. Зверху потрусити сиром. Накрити кришечками.

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Запікати гарбузи при 180 градусах до готовності, орієнтовно 30 хв. Подавати гарячими, притрусивши петрушкою.

Додамо, що з гарбуза можна також приготувати гарбузовий мед — справжній бальзам для вашої печінки, а ще він покращує травлення і має проносну дію. Вживати його рекомендується при ожирінні, хворобах нирок та сечового міхура.

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