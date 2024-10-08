Квасоля в томаті: приготуйте на зиму смачну і ситну консервацію

Квасолею з овочами можна поласувати будь-коли. А щоб полегшити процес її приготування — заготуйте квасолю в томаті на зиму. Така консервація може бути самостійним гарніром або смачною добавкою в суп, або до каші чи м'яса. Звичайно, готову закрутку можна купити і в магазині, але за смаком і корисними якостями домашня консервація набагато краще. У рецепті можна використовувати як білу, так і червону квасолю, радить в Facebook кулінарка Лариса Оводенко.

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Інгредієнти:

Квасоля — 1 кг

Помідори — 2 кг

Сіль — 1,5 ст. л

Цукор — 5 ст. л

Оцет 9% - 3 ст. л

Соняшникова олія — 3 ст. л

Перець чорний мелений — щіпка.

Часник — 2 зубчики (за бажанням)

Приготування:

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Квасолю залити холодною водою і залишити на ніч. Потім поміняти воду і варити квасолю на середньому вогні до готовності. Помідори подрібнити блендером і перетерти масу через сито, щоб прибрати шкірку і насіння. Отриманий томатний сік варити 10 хвилин.

Квасолю покласти в томатний сік. Додати сіль і цукор, влити олію і оцет. За бажанням додати мелений перець і тертий часник. На сильному вогні довести квасолю до кипіння. Потім зменшити вогонь і варити білу квасолю 20 хвилин, а червону — 30 хвилин. Банки і кришки простерилізувати. Розкласти квасолю по банках, закрити кришками і укутати теплою ковдрою до охолодження.

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