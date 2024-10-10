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Готуємо парники до зими: чим обробити ґрунт, щоб позбутися грибків та комах-шкідників

14:51 10 жовтня 2024
Теплиця

Для того, щоб знезаразити грунт від інфекційної фітофтори, яка паразитує на пасльонових і викликає фітофротоз, досвідчені городники радять використовувати засіб на основі фурациліну.

Восени важливо готувати ґрунт не лише на відкритих ділянках, а й у парниках. Автори каналу «Идеи для дачи и дома» поділилися рецептами кількох засобів, які можна легко приготувати в домашніх умовах.

Для першого потрібні 20 г лимонної кислоти, 500 г залізного купоросу, 500 г сечовини (карбаміду). Їх розчиняють у 10 літрах води, отримуючи розчин-антисептик. Він не тільки допомагає впоратися з найбільш стійкими фітопатогенами, а й знищити комах-шкідників у верхньому шарі ґрунту.

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Для другого знадобиться надоцтова кислота — дезінфікуючий засіб на основі перекису водню та оцтової кислоти. Його можна як купити у готовому вигляді, так і приготувати самостійно. Для цього 2 л оцту змішують із 400 мл перекису водню. Отриманий розчин закривають кришкою та залишають на 7−10 днів у темному місці при кімнатній температурі. Одну склянку надоцтової кислоти рекомендують розбавити у 10 л води та обробити грунт.

Матеріал про те, які засоби з домашньої аптечки допоможуть боротися із хворобами та інфекціями на дачних ділянках, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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