Ікра з буряка на зиму: і соус, і закуска, і заправка до борщу

Українські господині-вигадниці, які вже завершують сезон консервування, мріють створити по-справжньому універсальну заготовку, аби її можна було використати і як закуску, і як основу для перших страв.

ВІДЕО ДНЯ

І тут справжньою знахідкою буде рецепт ікри з буряка, яку навели автори популярного Telegram-каналу «Дача. Сад та город».

Вдже така ікра може стати і соусом, і заправкою для борщу, і намазкою на бутерброди.

Інгредієнти:

РЕКЛАМА

буряк (очищений) — 1,5 кг

цибуля (очищена) — 500 г

олія соняшникова — 125 мл

сіль — 2 ст. ложки (без верху)

цукор- 100 г

перець мелений (за смаком)

паприка — 0,5 ст. ложки

коріандр мелений — 0,5 ст. ложки

перець гострий (за смаком)

оцет 9% - 2 ст. ложки

Приготування

Помістіть буряк у велику каструлю, залийте водою і варіть протягом 30 хвилин.

РЕКЛАМА

Воду злийте, буряк повністю остудіть.

Цибулю треба нарізати дуже дрібно.

РЕКЛАМА

У великій каструлі з товстим дном розігрійте соняшникову олію.

Додайте цибулю і добре її обсмажте.

В окрему ємність покладіть натертий буряк, сіль, цукор, спеції та оцет, додайте підсмажену цибулю і добре перемішайте.

Поставте ікру на вогонь. Доведіть до кипіння і тушкуйте, постійно помішуючи, протягом 20 хвилин.

Гарячу ікру розкладіть по сухих банках, закрийте кришками, переверніть банки і залиште до повного охолодження.

Принагідно нагадаємо, що для такої заготовки можна використати найменші бурячки, які залишаються при збиранні врожаю восени. Якщо ж ви хочете приготувати салат з буряком просто зараз, скористайтеся порадами відомої фітнес-тренеркт Марини Боржемської.

67

Читайте нас у Facebook