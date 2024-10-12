Ікра з буряка на зиму: і соус, і закуска, і заправка до борщу
Українські господині-вигадниці, які вже завершують сезон консервування, мріють створити по-справжньому універсальну заготовку, аби її можна було використати і як закуску, і як основу для перших страв.
І тут справжньою знахідкою буде рецепт ікри з буряка, яку навели автори популярного Telegram-каналу «Дача. Сад та город».
Вдже така ікра може стати і соусом, і заправкою для борщу, і намазкою на бутерброди.
Інгредієнти:
- буряк (очищений) — 1,5 кг
- цибуля (очищена) — 500 г
- олія соняшникова — 125 мл
- сіль — 2 ст. ложки (без верху)
- цукор- 100 г
- перець мелений (за смаком)
- паприка — 0,5 ст. ложки
- коріандр мелений — 0,5 ст. ложки
- перець гострий (за смаком)
- оцет 9% - 2 ст. ложки
Приготування
Помістіть буряк у велику каструлю, залийте водою і варіть протягом 30 хвилин.
Воду злийте, буряк повністю остудіть.
Цибулю треба нарізати дуже дрібно.
У великій каструлі з товстим дном розігрійте соняшникову олію.
Додайте цибулю і добре її обсмажте.
В окрему ємність покладіть натертий буряк, сіль, цукор, спеції та оцет, додайте підсмажену цибулю і добре перемішайте.
Поставте ікру на вогонь. Доведіть до кипіння і тушкуйте, постійно помішуючи, протягом 20 хвилин.
Гарячу ікру розкладіть по сухих банках, закрийте кришками, переверніть банки і залиште до повного охолодження.
Принагідно нагадаємо, що для такої заготовки можна використати найменші бурячки, які залишаються при збиранні врожаю восени. Якщо ж ви хочете приготувати салат з буряком просто зараз, скористайтеся порадами відомої фітнес-тренеркт Марини Боржемської.67
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