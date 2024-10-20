Грибні боли від Ольги Рябенко: страва, яка вразить найвибагливіших гурманів
Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МайстерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше запропонувала рецепт фаршированих буряків, розповіла, як приготувати грибні боли.
«Ця страва ідеальна для будь-якого святкового столу або затишної вечері, і сподобається навіть найвибагливішим гурманам», — написала вона.
Інгредієнти:
— Гриби печериці — 12 шт;
- Міні Моцарела — 12 шт;
- Фарш — 250 г;
- Гірчиця — 1 ч. л;
- Сіль, перець;
- Рікота — 50 г;
- Борошно для панірування;
- Яйця — 2 шт;
- Панірувальні сухарі.
Спосіб приготування:
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1. Помити та очистити гриби від ніжок.
2. Фарш змішати з рікотою. Додати гірчицю, сіль та перець.
3. В кожну шапочку гриба покласти міні моцарелу та 1 ст. л фаршу. Сформувати кульки, як на відео
4. Обваляти в борошні, яйцях та сухарях. Викласти на встелене пергаментом і змащене олією деко.
5. Запікати протягом 30 хв при 180°.
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Фото: politeka.net35
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