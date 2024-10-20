Грибні боли від Ольги Рябенко: страва, яка вразить найвибагливіших гурманів

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МайстерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше запропонувала рецепт фаршированих буряків, розповіла, як приготувати грибні боли.

ВІДЕО ДНЯ

«Ця страва ідеальна для будь-якого святкового столу або затишної вечері, і сподобається навіть найвибагливішим гурманам», — написала вона.

Інгредієнти: — Гриби печериці — 12 шт;

- Міні Моцарела — 12 шт;

- Фарш — 250 г;

- Гірчиця — 1 ч. л;

- Сіль, перець;

- Рікота — 50 г;

- Борошно для панірування;

- Яйця — 2 шт;

- Панірувальні сухарі. Спосіб приготування:

⠀

1. Помити та очистити гриби від ніжок.

2. Фарш змішати з рікотою. Додати гірчицю, сіль та перець.

3. В кожну шапочку гриба покласти міні моцарелу та 1 ст. л фаршу. Сформувати кульки, як на відео

4. Обваляти в борошні, яйцях та сухарях. Викласти на встелене пергаментом і змащене олією деко.

5. Запікати протягом 30 хв при 180°. РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати маринований гарбуз, а також салат з бананом та селерою.

РЕКЛАМА

Фото: politeka.net

35

Читайте нас у Facebook