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Грибні боли від Ольги Рябенко: страва, яка вразить найвибагливіших гурманів

18:48 20 жовтня 2024
Грибні боли

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МайстерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше запропонувала рецепт фаршированих буряків, розповіла, як приготувати грибні боли.

«Ця страва ідеальна для будь-якого святкового столу або затишної вечері, і сподобається навіть найвибагливішим гурманам», — написала вона.

Інгредієнти:

— Гриби печериці — 12 шт;
- Міні Моцарела — 12 шт;
- Фарш — 250 г;
- Гірчиця — 1 ч. л;
- Сіль, перець;
- Рікота — 50 г;
- Борошно для панірування;
- Яйця — 2 шт;
- Панірувальні сухарі.

Спосіб приготування:

1. Помити та очистити гриби від ніжок.
2. Фарш змішати з рікотою. Додати гірчицю, сіль та перець.
3. В кожну шапочку гриба покласти міні моцарелу та 1 ст. л фаршу. Сформувати кульки, як на відео
4. Обваляти в борошні, яйцях та сухарях. Викласти на встелене пергаментом і змащене олією деко.
5. Запікати протягом 30 хв при 180°.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати маринований гарбуз, а також салат з бананом та селерою.

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Фото: politeka.net

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