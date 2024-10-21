Так готують справжні мексиканці: Марко Черветті порадив рецепт смачної чилакілес

Відомий шеф-кухар Марко Черветті вже давно не працює в Україні, але українці пам'ятають його страви, рецепти яких він збирав по всьому світу.

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Одна з таких страв — справжня мексиканська яєчня чилакілес, яку дуже люблять готувати корінні жителі Мексики.

А про те, як радив її готувати Марко Черветті, розповідає українське видання.

Інгредієнти:

Цибуля червона — 1 шт

Соус сальса — 50 г

Авокадо — 1шт

Кіндза — 20 г

Кукурудзяна олія — 2 стол л

Яйця — 2шт

Сіль

Перець червоний — 1 шт

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Приготування:

По-перше потрібно приготувати подушку з начос — кукурудзяних чипсів або сухої поламаної на шматочки тортильї.

Начос добре поєднуються з соусом сальса (традиційно використовується в мексиканській кухні), червоною цибулею та свіжою кінзою.

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Викласти начос на тарілку. На нього покласти сальсу.

Авокадо порізати скибочками та викласти на тарілку наверх сальси.

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Почистити цибулю, нарізати дрібними кубиками та притрусити нею авокадо й сальсу.

Подрібнити кінзу і присипати зверху.

Додати дрібно нарізаний перець чилі.

Додати цибулю, чилі та кінзу.

Яйця смажити на кукурудзяній олії так, щоб білок побілів, а жовток — добре тримав форму.

Викласти яйця на начос. Чилакілес готовий.

Кухар впевнений, що той, хто скуштує цю страву, відчує себе справжнім мексиканцем.

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