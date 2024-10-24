41.03 / 41.55 44.43 / 45.12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Дуже смачне печиво без вершкового масла та розпушувача: згадайте смак дитинства

22:25 24 жовтня 2024
печиво без вершкового масла та розпушувача

У кожної людини свій улюблений смак печива. І, напевно, він родом з дитинства, коли мама або бабуся пекли ці ласощі, і аромат розносився по всій оселі. І, напевно, кожна дитина думала: «Ну коли ж воно буде готове? Коли нарешті можна буде спробувати?» — і рахувала хвилини…

Але настає час пекти печиво самим і пригощати ним рідних та близьких. І нехай вони насолоджуються його смаком та ароматом.

Рецептом смачного печива, яке готується без додавання розпушувача та вершкового масла, поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Готується це печиво дуже просто і швидко, — каже Елла Іванова. — Подавайте до чаю або кави. Думаю, воно вам сподобається.

Печиво без вершкового масла та розпушувача

РЕКЛАМА
  • 3 яйця
  • 110−120 г борошна
  • 50−60 г цукру
  • 1 столова ложка коричневого цукру
  • Сіль
  • Можна додати 4 г ванільного цукру

Збити білки з цукром і сіллю. Додати жовтки та просіяне борошно, а наприкінці — ванільний і коричневий цукор. Замішуємо тісто.

Випікаємо печиво за температури 180 градусів 10−12 хвилин.

РЕКЛАМА

І смачного!

Нагадаємо рецепт розкішного торта за 10 хвилин без духовки.

РЕКЛАМА

41

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Електронні послуги ПФУ

Банк для отримання пенсій змінюється: в ПФУ пояснили важливі нюанси

Володимир Прокопів

Черговий скандал у Порошенка: у родини голови фракції у Київраді знайшли купу елітної нерухомості, а в друзів — комунальні об’єкти — Bihus.Info

Віра Бєлякова

Голову Миколаївської МСЕК видала квартира: на чому прокололася чиновниця?

Кейт Міддлтон

Розглядають як у мікроскоп: Кейт Міддлтон нервувала, коли говорила про родину

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту