Дуже смачне печиво без вершкового масла та розпушувача: згадайте смак дитинства

У кожної людини свій улюблений смак печива. І, напевно, він родом з дитинства, коли мама або бабуся пекли ці ласощі, і аромат розносився по всій оселі. І, напевно, кожна дитина думала: «Ну коли ж воно буде готове? Коли нарешті можна буде спробувати?» — і рахувала хвилини…

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Але настає час пекти печиво самим і пригощати ним рідних та близьких. І нехай вони насолоджуються його смаком та ароматом.

Рецептом смачного печива, яке готується без додавання розпушувача та вершкового масла, поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Готується це печиво дуже просто і швидко, — каже Елла Іванова. — Подавайте до чаю або кави. Думаю, воно вам сподобається.

Печиво без вершкового масла та розпушувача РЕКЛАМА 3 яйця

110−120 г борошна

50−60 г цукру

1 столова ложка коричневого цукру

Сіль

Можна додати 4 г ванільного цукру

Збити білки з цукром і сіллю. Додати жовтки та просіяне борошно, а наприкінці — ванільний і коричневий цукор. Замішуємо тісто.

Випікаємо печиво за температури 180 градусів 10−12 хвилин.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт розкішного торта за 10 хвилин без духовки.

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