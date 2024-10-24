Дуже смачне печиво без вершкового масла та розпушувача: згадайте смак дитинства
У кожної людини свій улюблений смак печива. І, напевно, він родом з дитинства, коли мама або бабуся пекли ці ласощі, і аромат розносився по всій оселі. І, напевно, кожна дитина думала: «Ну коли ж воно буде готове? Коли нарешті можна буде спробувати?» — і рахувала хвилини…
Але настає час пекти печиво самим і пригощати ним рідних та близьких. І нехай вони насолоджуються його смаком та ароматом.
Рецептом смачного печива, яке готується без додавання розпушувача та вершкового масла, поділилася кулінарка Елла Іванова.
- Готується це печиво дуже просто і швидко, — каже Елла Іванова. — Подавайте до чаю або кави. Думаю, воно вам сподобається.
Печиво без вершкового масла та розпушувача
- 3 яйця
- 110−120 г борошна
- 50−60 г цукру
- 1 столова ложка коричневого цукру
- Сіль
- Можна додати 4 г ванільного цукру
Збити білки з цукром і сіллю. Додати жовтки та просіяне борошно, а наприкінці — ванільний і коричневий цукор. Замішуємо тісто.
Випікаємо печиво за температури 180 градусів 10−12 хвилин.
І смачного!
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