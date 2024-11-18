Штурханці, давня українська страва з Полісся: швидкий та смачний рецепт

Українська кухня багата на разноманітні страви, як нові, так и давні, які готували пращури. Деякі з них внесені до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, як, наприклад авдіївська або «гонорова» каша чи каша «Зозуля».

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А авторка кулінарного канаду «Кулінарні витівки» розповіла, як готувати штурханці — давню українську страву з Полісся. Їх роблять з картопляного тіста.

Інгредієнти (на 7 штук): Картопля — 2 шт (400 г);

Молоко — 50 мл;

Яйце — 1 шт.;

Масло — 50 г;

Крохмаль 5 ст. л. (+ 3 ст. л. для посипання);

Сіль — 1 ч.л. (5 г) Начинка: Сир -150 г;

Часник — 1 зубчик;

Кріп — 20 г;

Сіль ½ ч.л. (3 г).

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Приготування: Варимо картоплю у мундирах до готовності.

Для начинки сир, подрібнені кріп, петрушку та часник змішати, поступово додаючи сіль.

Картоплю почистити та змолоти на м'ясорубці чи перебити блендером. Додати сіль, крохмаль, розтоплене масло, молоко та яйця. Замісити тісто. Якщо воно виходить занадто рідким, то додати ще ложку крохмалю.

З тіста зробити кульки, взявши півтори ложки картопляної суміші. В кульці зробити заглиблення, покласти начинку і заліпити штурханець, зробивши його циліндричної форми. Притрусити крохмалем, аби не підсихали.

У киплячу воду додати солі, покласти штурханці та варити 2−3 хвилини після того, як вони піднімуться.

Готові штурханці виймають з киплячої води та занурюють ухолодну воду.

«Штурханці подають або зі шкварками, або із розтопленим маслом», — додала авторка каналу.

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Фото — скріншот

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