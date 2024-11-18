Штурханці, давня українська страва з Полісся: швидкий та смачний рецепт
Українська кухня багата на разноманітні страви, як нові, так и давні, які готували пращури. Деякі з них внесені до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, як, наприклад авдіївська або «гонорова» каша чи каша «Зозуля».
А авторка кулінарного канаду «Кулінарні витівки» розповіла, як готувати штурханці — давню українську страву з Полісся. Їх роблять з картопляного тіста.
Інгредієнти (на 7 штук):
- Картопля — 2 шт (400 г);
- Молоко — 50 мл;
- Яйце — 1 шт.;
- Масло — 50 г;
- Крохмаль 5 ст. л. (+ 3 ст. л. для посипання);
- Сіль — 1 ч.л. (5 г)
Начинка:
- Сир -150 г;
- Часник — 1 зубчик;
- Кріп — 20 г;
- Сіль ½ ч.л. (3 г).
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Приготування:
- Варимо картоплю у мундирах до готовності.
- Для начинки сир, подрібнені кріп, петрушку та часник змішати, поступово додаючи сіль.
- Картоплю почистити та змолоти на м'ясорубці чи перебити блендером. Додати сіль, крохмаль, розтоплене масло, молоко та яйця. Замісити тісто. Якщо воно виходить занадто рідким, то додати ще ложку крохмалю.
- З тіста зробити кульки, взявши півтори ложки картопляної суміші. В кульці зробити заглиблення, покласти начинку і заліпити штурханець, зробивши його циліндричної форми. Притрусити крохмалем, аби не підсихали.
- У киплячу воду додати солі, покласти штурханці та варити 2−3 хвилини після того, як вони піднімуться.
- Готові штурханці виймають з киплячої води та занурюють ухолодну воду.
«Штурханці подають або зі шкварками, або із розтопленим маслом», — додала авторка каналу.
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