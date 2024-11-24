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Оладки з цибулею: мінімум складників і смак, який вас точно порадує

21:05 24 листопада 2024
Оладки з цибулею

Пишні смачні оладки полюбляють і дорослі, і діти. А такі, з цибулею, нам в дитинстві частенько готували матусі та бабусі. На смак вони трішки схожі на біляші. Оладки соковиті завдяки цибулі, смачні як в теплому вигляді, так і в холодному, особливо зі сметаною, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

Потрібно:

  • 500 мл теплої води,
  • 1 — 2 ч. л. цукру,
  • 1 — 1, 5 ч. л. солі,
  • 15 — 20 г пресованих дріжджів,
  • 400 г цибулі,
  • 3, 5 стакани борошна

Приготування:

Цибулю наріжте дрібними кубиками, додайте сіль, добре пожміть руками.

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В теплу воду додайте цукор та дріжджі, залиште на 3 — 5 хвилин.

До цибулі додайте просіяне борошно та рідину з дріжджами. Ретельно перемішайте за допомогою ложки. Накрийте миску, залиште на 25 хвилин для підходу тіста.

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Для приготування оладок тісто набирайте ложкою, яку попередньо занурили в воду. Обсмажте в олії до золотистого кольору. Покладіть на паперовий рушник.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт яскравого різдвяного салату з апельсином, а також незвичайний легкий рецепт маринованої риби.

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