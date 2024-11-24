Оладки з цибулею: мінімум складників і смак, який вас точно порадує

Пишні смачні оладки полюбляють і дорослі, і діти. А такі, з цибулею, нам в дитинстві частенько готували матусі та бабусі. На смак вони трішки схожі на біляші. Оладки соковиті завдяки цибулі, смачні як в теплому вигляді, так і в холодному, особливо зі сметаною, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

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Потрібно: 500 мл теплої води,

1 — 2 ч. л. цукру,

1 — 1, 5 ч. л. солі,

15 — 20 г пресованих дріжджів,

400 г цибулі,

3, 5 стакани борошна

Приготування:

Цибулю наріжте дрібними кубиками, додайте сіль, добре пожміть руками.

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В теплу воду додайте цукор та дріжджі, залиште на 3 — 5 хвилин.

До цибулі додайте просіяне борошно та рідину з дріжджами. Ретельно перемішайте за допомогою ложки. Накрийте миску, залиште на 25 хвилин для підходу тіста.

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Для приготування оладок тісто набирайте ложкою, яку попередньо занурили в воду. Обсмажте в олії до золотистого кольору. Покладіть на паперовий рушник.

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