Дуже пишні оладки: щоб приготувати такі, потрібно знати один секрет
Приготування оладок тільки здається справою дуже простою. Справді, процес нескладний, але результат у всіх різний. Як приготувати такі, що будуть варті найвищих похвал? Точніше, такі, які б сподобалися в сім'ї і дорослим, і дітям. А найкраща похвала, як відомо, звучить так: «Чи можу я отримати добавку?» Хіба ж не так?
Рецептом смаколика поділилася кулінарка Елла Іванова.
— Ці оладки дуже апетитні, — каже Елла Іванова. — Подавайте їх до чаю чи кави. Як доповнення використовуйте варення або сметану. Подавайте у гарному посуді. Атмосфера завжди важлива.
Пишні оладки
Для тіста знадобляться такі інгредієнти:
200 г теплого кефіру
1 жовток
1 столова ложка цукру
Дрібка солі
200 г борошна
Дрібка соди (менше половини чайної ложки)
Усі інгредієнти з'єднуємо. Соду додаємо в останню чергу. Тісто накриваємо та залишаємо під плівкою в теплому місці на дві години. Помішувати більше не треба. Смажимо у великій кількості соняшникової олії.
І смачного!
А як приготувати оладки на жовтках з конфітюром з винограду, «ФАКТАМ» розповіла кулінарка Ардія Діаманті.
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Фото з альбому Елли Іванової95
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