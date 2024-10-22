Дуже пишні оладки: щоб приготувати такі, потрібно знати один секрет

Приготування оладок тільки здається справою дуже простою. Справді, процес нескладний, але результат у всіх різний. Як приготувати такі, що будуть варті найвищих похвал? Точніше, такі, які б сподобалися в сім'ї і дорослим, і дітям. А найкраща похвала, як відомо, звучить так: «Чи можу я отримати добавку?» Хіба ж не так?

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Рецептом смаколика поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Ці оладки дуже апетитні, — каже Елла Іванова. — Подавайте їх до чаю чи кави. Як доповнення використовуйте варення або сметану. Подавайте у гарному посуді. Атмосфера завжди важлива.

Пишні оладки

Для тіста знадобляться такі інгредієнти:

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200 г теплого кефіру

1 жовток

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1 столова ложка цукру

Дрібка солі

200 г борошна

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Дрібка соди (менше половини чайної ложки)

Усі інгредієнти з'єднуємо. Соду додаємо в останню чергу. Тісто накриваємо та залишаємо під плівкою в теплому місці на дві години. Помішувати більше не треба. Смажимо у великій кількості соняшникової олії.

І смачного!

А як приготувати оладки на жовтках з конфітюром з винограду, «ФАКТАМ» розповіла кулінарка Ардія Діаманті.

Фото з альбому Елли Іванової

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