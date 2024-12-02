Фантастичний маринований гарбуз: смачно і просто

А чи куштували ви коли-небудь маринований гарбуз? Якщо ні, варто хоч одного разу його приготувати. Можливо, ви полюбите цю страву на все життя. Відкривати для себе нові смаки в будь-якому разі цікаво.

ВІДЕО ДНЯ

Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом ласощів.

- Маринований гарбуз виходить дуже ароматний, не дуже гострий, — каже Елла Іванова. — Але якщо ви любите гостре, можна додати перець чилі. Ароматний, соковитий, пряний — це все про наш маринований гарбуз. Готується він досить просто, а смак фантастичний.

Маринований гарбуз 300 г гарбуза

2 зубки часнику

Перець — за смаком

Сіль і цукор за смаком

Олія

1 цибулина

10 г оцту

Коріандр

Гарбуз натираємо на тертці. Додаємо трохи солі, і нехай постоїть хвилин 15. Злити зайву вологу і потім додавати решту інгредієнтів. Спочатку — цукор, перець, часник і оцет. Цибулю та коріандр обсмажимо в олії й одразу гарячим заливаємо гарбуз.

РЕКЛАМА

Добре перемішуємо, викладаємо в судочок. Можна їсти одразу, але через пару годин буде смачніше. А ще смачніше — наступного дня.

Смачного!

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт апетитного рибного супу з Норвегії.

Фото з альбому Елли Іванової

РЕКЛАМА

78

Читайте нас у Facebook