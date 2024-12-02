Фантастичний маринований гарбуз: смачно і просто
А чи куштували ви коли-небудь маринований гарбуз? Якщо ні, варто хоч одного разу його приготувати. Можливо, ви полюбите цю страву на все життя. Відкривати для себе нові смаки в будь-якому разі цікаво.
Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом ласощів.
- Маринований гарбуз виходить дуже ароматний, не дуже гострий, — каже Елла Іванова. — Але якщо ви любите гостре, можна додати перець чилі. Ароматний, соковитий, пряний — це все про наш маринований гарбуз. Готується він досить просто, а смак фантастичний.
Маринований гарбуз
- 300 г гарбуза
- 2 зубки часнику
- Перець — за смаком
- Сіль і цукор за смаком
- Олія
- 1 цибулина
- 10 г оцту
- Коріандр
Гарбуз натираємо на тертці. Додаємо трохи солі, і нехай постоїть хвилин 15. Злити зайву вологу і потім додавати решту інгредієнтів. Спочатку — цукор, перець, часник і оцет. Цибулю та коріандр обсмажимо в олії й одразу гарячим заливаємо гарбуз.
Добре перемішуємо, викладаємо в судочок. Можна їсти одразу, але через пару годин буде смачніше. А ще смачніше — наступного дня.
Смачного!
Нагадаємо рецепт апетитного рибного супу з Норвегії.
Фото з альбому Елли Іванової78
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