Маринована капуста з селерою: не тільки смачно, а й дієтично та корисно

Під час різдвяного посту важливо споживати їжу, багату на вітаміни. Тому страви з капусти дуже популярні саме взимку. Рецептів приготування цього овочу безліч. Наприклад, маринована капуста із селерою — це легка, хрустка та ароматна закуска. Подавайте її як самостійну страву або гарнір до м'яса та картопляних страв. Звичайно, в магазині чи на ринку можна придбати багато різних салатів, але такого точно не купити, запевняє фудблогерка Марина Гармаш, яка поділилась рецептом маринованої капусти з селерою.

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Інгредієнти:

500 — 600 г капусти

550 г кореневої селери

300 г черешкової селери

4 моркви

2 цибулини

1 головка часнику

Маринад:

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150 мл води

1 ст. л. солі

3, 5 ст. л. цукру

100 мл олії

6−7 ст. л. оцту 9%

Приготування:

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Капусту наріжте квадратиками, моркву та кореневу селеру натріть на тертку. Наріжте цибулю пів кільцями, подрібніть черешкову селеру разом з зеленню. Часник натріть на дрібну терку.

Для маринаду доведіть воду до кипіння, додайте цукор, сіль, олію. Наприкінці влийте оцет, проваріть 1−2 хвилини, одразу гарячим маринадом заправте підготовлені овочі. Перемішайте, поставте прес. Поставте тарілку, на неї 3-літрову банку з водою. Залиште при кімнатній температурі на 6 годин. За цей час овочі пустять сік, тому прес приберіть. Поставте в холодильник. Через 6−8 годин салат готовий. Зберігати в холодильнику приблизно два тижні. Овочі в міру м'які і одночасно хрумкі, мають кисло-солодкий смак.

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