Мідії у вершковому соусі: делікатес до новорічного столу

Новорічний стіл може бути у різних стилях, як і ялинка. Хтось приготує олів'є, салат «Мімоза» і холодець, хтось — мідії чи кальмари, а хтось і те, й інше, і третє… У кожної людини свій смак та свої уявлення про святкові страви. Подавайте страву красиво, тоді вона виглядатиме особливо апетитно.

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Рецептом мідій у вершковому соусі поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Спеції вибирайте улюблені, — каже Елла Іванова. — Наприклад, добре поєднується з мідіями чебрець. Соус обов'язково наприкінці спробуйте. Якщо, наприклад, не вистачає солі, додайте її. Мідії у вершковому соусі — це неймовірно смачно!

Рецепт мідій у вершковому соусі

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Інгредієнти:

1 цибулина

2 зубки часнику

100 г білого вина

700 г мідій у мушлях (або 300 г очищених)

100 г вершків

1 ст ложка плавленого сиру

петрушка

сіль

улюблені спеції

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Приготування:

Мідії добре промиваємо.

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На рослинній олії обсмажуємо порізані цибулю та часник. Додаємо вино та спеції. Коли вино трохи випарується, додаємо мідії. Потім — плавлений сир та вершки і тушкуємо під кришкою до готовності. Наприкінці додаємо подрібнену петрушку.

Раніше розповідали про те, як приготувати ялинки із шоколадного бісквіту до новорічного застілля.

Фото з альбому Елли Іванової

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