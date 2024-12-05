Мідії у вершковому соусі: делікатес до новорічного столу
Новорічний стіл може бути у різних стилях, як і ялинка. Хтось приготує олів'є, салат «Мімоза» і холодець, хтось — мідії чи кальмари, а хтось і те, й інше, і третє… У кожної людини свій смак та свої уявлення про святкові страви. Подавайте страву красиво, тоді вона виглядатиме особливо апетитно.
Рецептом мідій у вершковому соусі поділилася кулінарка Елла Іванова.
- Спеції вибирайте улюблені, — каже Елла Іванова. — Наприклад, добре поєднується з мідіями чебрець. Соус обов'язково наприкінці спробуйте. Якщо, наприклад, не вистачає солі, додайте її. Мідії у вершковому соусі — це неймовірно смачно!
Рецепт мідій у вершковому соусі
Інгредієнти:
1 цибулина
2 зубки часнику
100 г білого вина
700 г мідій у мушлях (або 300 г очищених)
100 г вершків
1 ст ложка плавленого сиру
петрушка
сіль
улюблені спеції
Приготування:
Мідії добре промиваємо.
На рослинній олії обсмажуємо порізані цибулю та часник. Додаємо вино та спеції. Коли вино трохи випарується, додаємо мідії. Потім — плавлений сир та вершки і тушкуємо під кришкою до готовності. Наприкінці додаємо подрібнену петрушку.
Раніше розповідали про те, як приготувати ялинки із шоколадного бісквіту до новорічного застілля.
Фото з альбому Елли Іванової2
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