Страх і паніка: що має пережити путін, щоб змінити свої плани

Генерал Альнур Мусаєв, колишній керівник Комітету національної безпеки Казахстану переконаний, що путін усе-таки перебуває в страху перед своїм майбутнім. Нагадаємо, що «ФАКТИ» публікували пояснення політолога Карло Масали про наміри путіна.

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«Він прекрасно розуміє і бачить, що напад на Україну у 2022 році та гаряча фаза війни були його найглибшою помилкою. І він це чудово розуміє. І наслідки цього будуть для нього жахливі — аж до смерті, аж до позбавлення всіх планів про велич, яку він про себе прагне залишити в історії. Усі ці плани про майбутнє сьогодні зруйновані. Тому основний психологічний стан путіна — це страх, глибокий страх перед власним майбутнім. І на ґрунті страху чиняться переважно й погрози. Ось цей його виступ про „Орєшник“ - це відео оброблено штучним інтелектом і дуже ретельно оброблено. Тобто це суто пропагандистське відео, спрямоване на те, щоби страх відчував противник», — сказав генерал Мусаєв.

Мусаєв додав, що паніка, яка у путіна була під час походу пригожина на москву, це було б дуже важливим і необхідним його станом, який вплинув би на майбутнє військове протистояння України і росії.

«На жаль, паніки поки що у нього немає. Але страх присутній, і європейські держави й Україна повинні його посилювати».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що Зеленський вперше назвав кількість героїв, які загинули за Україну у війні.

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