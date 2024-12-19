Гарбузова ікра для тостів: за цим рецептом вийде яскравою, смачною та запашною
Чи пробували ви колись гарбузову ікру? Якщо ні, варто колись її приготувати. Гарбузова ікра з тостами — справжня насолода. Вона яскрава, смачна та запашна. А готується дуже просто. Подавайте тости з гарбузовою ікрою, прикрасивши їх свіжою зеленню — наприклад, петрушкою або кропом. Якщо хочете зробити страву гострішою, використовуйте як додаток перець чилі.
Рецепт кулінарки Елли Іванової варто взяти до уваги.
Гарбузова ікра
1 невеликий гарбуз
1 болгарський перець
1 морквина
Часник
10 помідорів чері
Олія
1 цибулина
Сіль
Цукор — щіпка
Перець
Паприка
50 г води
1 столова ложка яблучного чи винного оцту
Нарізаємо гарбуз, перець, моркву, додаємо чері, часник і олію — і запікаємо овочі в духовці при температурі 180 градусів приблизно хвилин 20−25.
Очищаємо від шкірки. Смажимо цибулю на олії, додавши сіль, перець, паприку та щіпку цукру. Додаємо очищені овочі, воду та оцет. Тушкуємо до м'якості цибулі — хвилин десять. Подрібнюємо за допомогою блендера.
І смачного!
Раніше Елла Іванова розповідала, як приготувати гарбузово-сирний десерт до новорічного столу.
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Фото Елли Іванової22
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