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Гарбузова ікра для тостів: за цим рецептом вийде яскравою, смачною та запашною

21:59 20 грудня 2024
Гарбузова ікра

Чи пробували ви колись гарбузову ікру? Якщо ні, варто колись її приготувати. Гарбузова ікра з тостами — справжня насолода. Вона яскрава, смачна та запашна. А готується дуже просто. Подавайте тости з гарбузовою ікрою, прикрасивши їх свіжою зеленню — наприклад, петрушкою або кропом. Якщо хочете зробити страву гострішою, використовуйте як додаток перець чилі.

Рецепт кулінарки Елли Іванової варто взяти до уваги.

Гарбузова ікра

1 невеликий гарбуз

1 болгарський перець

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1 морквина

Часник

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10 помідорів чері

Олія

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1 цибулина

Сіль

Цукор — щіпка

Перець

Паприка

50 г води

1 столова ложка яблучного чи винного оцту

Нарізаємо гарбуз, перець, моркву, додаємо чері, часник і олію — і запікаємо овочі в духовці при температурі 180 градусів приблизно хвилин 20−25.

Очищаємо від шкірки. Смажимо цибулю на олії, додавши сіль, перець, паприку та щіпку цукру. Додаємо очищені овочі, воду та оцет. Тушкуємо до м'якості цибулі — хвилин десять. Подрібнюємо за допомогою блендера.

І смачного!

Раніше Елла Іванова розповідала, як приготувати гарбузово-сирний десерт до новорічного столу.

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Фото Елли Іванової

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