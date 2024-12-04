Неймовірно смачний сніданок, як у ресторані: рецепт здивує вас простотою
Якщо вам набридла на сніданок вівсянка чи яєчня, ви можете поекспериментувати з новими рецептами. Можливо, якийсь із них стане для вас справжнім відкриттям. Страви з гарбузом яскраві та смачні, а ще досить бюджетні. Готуйте із задоволенням та радуйте новими смаками рідних та близьких. Такий сніданок буде як у ресторані, особливо, якщо його красиво подати.
Рецептом гарбузових ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Замість моцарели можна використовувати будь-яку улюблену начинку, — каже Елла Іванова. — Думаю, ця страва додасть вам у похмурий холодний день тепла та яскравості. Такий сніданок буде доречним як у будній день, так і у вихідний. Якщо ви любите гарбуз, цей рецепт вам сподобається неодмінно.
Незвичайний сніданок з гарбуза
- 2 яйця
- 100 г натертого сирого гарбуза
- Сіль
- Куркума
- Чорний перець
Усі інгредієнти з'єднати та перемішати. Нагріти сковороду та обсмажити суміш під кришкою. Перевернути, доповнити моцарелою (50−100г) та зеленню, згорнути навпіл і смажити до стану, коли сир розплавиться. Ще раз перевернути.
І смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася рецептом неймовірно смачних часникових булочок.
Фото з альбому Елли Іванової177
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