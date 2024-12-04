41.38 / 41.89 43.61 / 44.27
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Неймовірно смачний сніданок, як у ресторані: рецепт здивує вас простотою

22:01 5 грудня 2024
гарбузові оладки

Якщо вам набридла на сніданок вівсянка чи яєчня, ви можете поекспериментувати з новими рецептами. Можливо, якийсь із них стане для вас справжнім відкриттям. Страви з гарбузом яскраві та смачні, а ще досить бюджетні. Готуйте із задоволенням та радуйте новими смаками рідних та близьких. Такий сніданок буде як у ресторані, особливо, якщо його красиво подати.

Рецептом гарбузових ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Замість моцарели можна використовувати будь-яку улюблену начинку, — каже Елла Іванова. — Думаю, ця страва додасть вам у похмурий холодний день тепла та яскравості. Такий сніданок буде доречним як у будній день, так і у вихідний. Якщо ви любите гарбуз, цей рецепт вам сподобається неодмінно.

Незвичайний сніданок з гарбуза

  • 2 яйця
  • 100 г натертого сирого гарбуза
  • Сіль
  • Куркума
  • Чорний перець

Усі інгредієнти з'єднати та перемішати. Нагріти сковороду та обсмажити суміш під кришкою. Перевернути, доповнити моцарелою (50−100г) та зеленню, згорнути навпіл і смажити до стану, коли сир розплавиться. Ще раз перевернути.

РЕКЛАМА

І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом неймовірно смачних часникових булочок.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

РЕКЛАМА

177

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Програма «Національний кешбек»

Чи брати «тисячу Зеленського» та національний кешбек: з'явилася інформація про серйозні недоліки у програмах

Наталя Могилевська та візажист Єгор Андрюшин

Наче дві різні людини: мережа відреагувала на зміну образу Наталі Могилевської

речник Полтавського обласного ТЦК та СП, майор Роман Істомін

«Або ми комплектуємо підрозділи умовно мотивованими людьми, або заморожуємо війну і чекаємо наступного нападу росіян», — майор Роман Істомін

Марс

Ретроградний Марс входить в активну фазу: що чекає на знаки зодіаку

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту