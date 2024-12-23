41.65 / 42.24 43.49 / 44.18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Незвичайний зимовий салат з хурмою: смачно та красиво

22:01 26 грудня 2024
Салат із хурмою

Салати із екзотичними фруктами не завжди десертні. Поєднайте, наприклад, хурму та яблуко з цибулею — і ця закуска вас захопить незвичайним смаком. Такий салат подарує вам феєрверк вітамінів. А це так важливо для здоров'я.

Випробовуючи нові смаки, ви додаєте яскраві фарби в палітру своїх відчуттів. Можливо, якийсь рецепт стане вашим улюбленим. Красиво подавайте страви, ставтеся до них як до витворів кулінарного мистецтва.

Рецептом незвичайного салату з хурми. яблук та цибулі поділилася кулінар Елла Іванова.

- Порізане яблуко відразу збризкуємо соком лимона, щоб фрукт не потемнів , — радить Елла Іванова. — Альтернативою цукру в маринаді може бути мед.

РЕКЛАМА

Рецепт вітамінного салату з хурми

Інгредієнти:

РЕКЛАМА

2 хурми
1 яблуко
1 червона цибулина

Для маринаду:

РЕКЛАМА

2 столові ложки рослинної олії
Сіль та цукор
Перець
Сік та цедра лимона

Приготування:

Нарізати хурму та яблуко тонкими слайсами. Додати цибулю, попередньо замариновану в суміші рослинної олії з соком і цедрою лимона, сіллю та цукром. Можна за бажання додати петрушку. Викласти інгредієнти на тарілку шарами чи змішати. Приємного апетиту!

Раніше розповідали, як приготувати оригінальний салат без овочів до новорічного столу.

Фото Елли Іванової

55

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фудблогерка з бутербродами

Найсмачніші бутерброди зі шпротами: оригінальна подача і поєднання смаків

Закохані

Не втратьте своє щастя: в якому місяці 2025 року у кожного знаку Зодіаку найбільше шансів зустріти кохання

Різдвяний салат

Різдвяний салат: обов’язково приготуйте до зимових свят

Оля Полякова може поїхати на Євробачення

Несподіваний поворот: Оля Полякова поїде на Євробачення від іншої країни?

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту