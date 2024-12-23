Незвичайний зимовий салат з хурмою: смачно та красиво

Салати із екзотичними фруктами не завжди десертні. Поєднайте, наприклад, хурму та яблуко з цибулею — і ця закуска вас захопить незвичайним смаком. Такий салат подарує вам феєрверк вітамінів. А це так важливо для здоров'я.

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Випробовуючи нові смаки, ви додаєте яскраві фарби в палітру своїх відчуттів. Можливо, якийсь рецепт стане вашим улюбленим. Красиво подавайте страви, ставтеся до них як до витворів кулінарного мистецтва.

Рецептом незвичайного салату з хурми. яблук та цибулі поділилася кулінар Елла Іванова.

- Порізане яблуко відразу збризкуємо соком лимона, щоб фрукт не потемнів , — радить Елла Іванова. — Альтернативою цукру в маринаді може бути мед.

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Рецепт вітамінного салату з хурми

Інгредієнти:

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2 хурми

1 яблуко

1 червона цибулина

Для маринаду:

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2 столові ложки рослинної олії

Сіль та цукор

Перець

Сік та цедра лимона

Приготування:

Нарізати хурму та яблуко тонкими слайсами. Додати цибулю, попередньо замариновану в суміші рослинної олії з соком і цедрою лимона, сіллю та цукром. Можна за бажання додати петрушку. Викласти інгредієнти на тарілку шарами чи змішати. Приємного апетиту!

Раніше розповідали, як приготувати оригінальний салат без овочів до новорічного столу.

Фото Елли Іванової

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