Марек Ґрела, професор, дипломат, експосол Польщі в Європейському союзі, сказав, що росія стрімко повертається до стану країни з авторитарним режимом, на чолі якої стоїть диктатор. А путін зробив одну зі своїх найбільших помилок, коли вирішив, що зможе наново побудувати імперію, пише delfi.

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«Часи, в які ми живемо, особливо добре підкреслюють ущербність ідеї путіна про будівництво імперії за допомогою територіальної експансії та авторитарного правління, — каже професор. — Наївно було б думати, що прикладом для майбутнього розвитку росії могли б послужити часи правління династії Романових, які триста років створювали територіальну могутність російської імперії. Ті часи давно й назавжди минули. Сьогодні росію в Польщі, та й не тільки в Польщі, а й інших країнах, сприймають крізь призму війни, яку кремль розв'язав проти України. Війною підняти з праху ні Радянський Союз, ні російську імперію у путіна не вийде. Повернути повагу й вплив, відновити партнерські відносини росія може тільки в тому разі, якщо сама докладатиме зусиль для цього, але замість цього всі свої зусилля москва спрямовує на війну з Україною, у російський військово-промисловий комплекс вливають величезні гроші. Все, чого путін зміг домогтися, — це лише те, що кордони всіх європейських країн закриті для росіян, а головним союзником кремля стала Північна Корея».

Очевидно, додав експерт, що путін забув або проігнорував, що кожна війна має свою ціну, і це далеко не тільки економічні або військові витрати та втрати, а й політичні та репутаційні.

«рф не має, що показати світові й чим привабити людей, — продовжує професор. — За винятком кількох великих міст і регіонів, майже вся країна злиденна, нічого не змінилося з часів царя. Що у росії добре вийшло, так це нападом на Україну налякати інші країни. путін показав своє спотворене агресією та злістю обличчя, обличчя людини, яка ні у що не ставить свої ж декларації про мир і дружбу.

Повертаючись до України, наскільки ефективною буде політика Євросоюзу щодо неї, залежить від Німеччини, найбільшої та найвпливовішої країни ЄС. Думаю, що в Берліні після нападу росії на Україну відбулася переоцінка ролі України та російської федерації. путін, розв'язавши війну, власними руками перерізав ниточки, що зв'язували росію та Україну. У результаті ціна, яку за цей злочин доведеться заплатити кремлю, буде високою. росія без України — не імперія. Ба більше, через війну москва втрачає вплив на Казахстан, Киргизію, Азербайджан, Грузію і навіть Вірменію. Усі ці країни схиляються до дружніх відносин або з Європою, або з Китаєм".

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