Салат із квашених огірків: смачно та доступно
Цей рецепт ідеально підійде до смаженої чи печеної картоплі, каші, макаронів. Чим довше стоїть салат, тим смачніше. Обов'язково огірки мають бути квашеними, бо з маринованими смак вже не той, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт простих бутербродів з рибкою.
Потрібно:
- 8 — 10 шт. квашених огірків,
- 70 г томатної пасти,
- суміш меленого перцю за смаком,
- 0, 5 ч. л. солодкої паприки шматочками,
- цукор за смаком,
- 2 — 4 ст. л. розсілу з квашених огірків,
- 2 — 3 ст. л. олії,
- зелена цибуля,
- петрушка за бажанням,
- 2 — 3 шт. ріпчастої цибулі
Приготування:
Наріжте огірочки та цибулю, за бажанням до салату додайте зелену цибулю та петрушку. Додайте спеції, цукор, розсіл, томатний сік чи томатну пасту, олію. Перемішайте, подавайте до столу. Всього пару хвилин і салат готовий.
Нагадаємо рецепт польського салату «Оселедець під периною».151
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