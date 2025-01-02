Салат із квашених огірків: смачно та доступно

Цей рецепт ідеально підійде до смаженої чи печеної картоплі, каші, макаронів. Чим довше стоїть салат, тим смачніше. Обов'язково огірки мають бути квашеними, бо з маринованими смак вже не той, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт простих бутербродів з рибкою.

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Потрібно: 8 — 10 шт. квашених огірків,

70 г томатної пасти,

суміш меленого перцю за смаком,

0, 5 ч. л. солодкої паприки шматочками,

цукор за смаком,

2 — 4 ст. л. розсілу з квашених огірків,

2 — 3 ст. л. олії,

зелена цибуля,

петрушка за бажанням,

2 — 3 шт. ріпчастої цибулі

Приготування:

Наріжте огірочки та цибулю, за бажанням до салату додайте зелену цибулю та петрушку. Додайте спеції, цукор, розсіл, томатний сік чи томатну пасту, олію. Перемішайте, подавайте до столу. Всього пару хвилин і салат готовий.

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Нагадаємо рецепт польського салату «Оселедець під периною».

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