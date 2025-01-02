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Салат із квашених огірків: смачно та доступно

20:06 4 січня 2025
Салат із квашених огірків. фото Марини Гармаш, фейсбук

Цей рецепт ідеально підійде до смаженої чи печеної картоплі, каші, макаронів. Чим довше стоїть салат, тим смачніше. Обов'язково огірки мають бути квашеними, бо з маринованими смак вже не той, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт простих бутербродів з рибкою.

Потрібно:

  • 8 — 10 шт. квашених огірків,
  • 70 г томатної пасти,
  • суміш меленого перцю за смаком,
  • 0, 5 ч. л. солодкої паприки шматочками,
  • цукор за смаком,
  • 2 — 4 ст. л. розсілу з квашених огірків,
  • 2 — 3 ст. л. олії,
  • зелена цибуля,
  • петрушка за бажанням,
  • 2 — 3 шт. ріпчастої цибулі

Приготування:

Наріжте огірочки та цибулю, за бажанням до салату додайте зелену цибулю та петрушку. Додайте спеції, цукор, розсіл, томатний сік чи томатну пасту, олію. Перемішайте, подавайте до столу. Всього пару хвилин і салат готовий.

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Нагадаємо рецепт польського салату «Оселедець під периною».

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