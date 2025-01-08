Ульотний салат з куркою: відмінний варіант для вечері і для святкового столу
Ось і відійшли в минуле новорічні свята, які змінилися сірими і холодними (та ще й воєнними) буднями. Зберегти оптимізм у цій ситуації можуть допомогти і яскраві та смачні страви. Свій поживний варіант для підняття настрою запропонувала і відома фудблогерка Alina FooDee.
В її новому салаті гармонійно поєдналися курятина, яйця, свіжі та мариновані огірочки, цибулька і консервована кукурудза.
Повний перелік інгредієнтів:
- цибуля — 1 шт;
- свіжий та маринований огірки — 140 г;
- яйце — 3 шт.;
- куряче м'ясо — 200 г;
- петрушка;
- консервована кукурудза — 100 г;
- майонез — 1−2 ст. л;
- сіль — за смаком.
Приготування
Почніть з підготовки цибулі. Для цього поріжте її на дрібні кубики, додайте яблучний оцет 6% (0,5 ч. л), щіпку цукру та солі, добре перемішайте і відставте в сторону на деякий час.
Зварені вкруту яйця також поріжте на кубики, викладіть у глибоку миску, де збиратиметься салат.
Також поріжте кубиками свіжі і мариновані огірки (можна взяти лише свіжий огірок або лише маринований), курятину, трохи петрушки та консервовану кукурудзу і наостанок — замариновану цибульку (старайтеся, аби її сік не потрапив до салату).
До речі: якщо ви заздалегідь поріжете огірки, викладе на друшляе і дасте зайвій рідині стікти, ваш салат точно не розмокне і всі його складові збережуть форму.
Заправте все майонезом або ж замініть його на сметану з додаванням гірчиці.
Готово!
«Салат дуже смачний і хрусткий, багато різних смаків і текстур! Обов’язково спробуйте приготувати на вечерю або й на святковий стіл, адже це так нагадує про весну та літо», — продегустувала страву молода господиня.
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