Ульотний салат з куркою: відмінний варіант для вечері і для святкового столу

Ось і відійшли в минуле новорічні свята, які змінилися сірими і холодними (та ще й воєнними) буднями. Зберегти оптимізм у цій ситуації можуть допомогти і яскраві та смачні страви. Свій поживний варіант для підняття настрою запропонувала і відома фудблогерка Alina FooDee.

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В її новому салаті гармонійно поєдналися курятина, яйця, свіжі та мариновані огірочки, цибулька і консервована кукурудза.

Повний перелік інгредієнтів:

цибуля — 1 шт;

свіжий та маринований огірки — 140 г;

яйце — 3 шт.;

куряче м'ясо — 200 г;

петрушка;

консервована кукурудза — 100 г;

майонез — 1−2 ст. л;

сіль — за смаком.

Приготування

Почніть з підготовки цибулі. Для цього поріжте її на дрібні кубики, додайте яблучний оцет 6% (0,5 ч. л), щіпку цукру та солі, добре перемішайте і відставте в сторону на деякий час.

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Зварені вкруту яйця також поріжте на кубики, викладіть у глибоку миску, де збиратиметься салат.

Також поріжте кубиками свіжі і мариновані огірки (можна взяти лише свіжий огірок або лише маринований), курятину, трохи петрушки та консервовану кукурудзу і наостанок — замариновану цибульку (старайтеся, аби її сік не потрапив до салату).

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До речі: якщо ви заздалегідь поріжете огірки, викладе на друшляе і дасте зайвій рідині стікти, ваш салат точно не розмокне і всі його складові збережуть форму.

Заправте все майонезом або ж замініть його на сметану з додаванням гірчиці.

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Готово!

«Салат дуже смачний і хрусткий, багато різних смаків і текстур! Обов’язково спробуйте приготувати на вечерю або й на святковий стіл, адже це так нагадує про весну та літо», — продегустувала страву молода господиня.

Радимо також звернути увагу на смачний і доступний салат з квашених огірків, який ідеально доповнить смажену чи печену картоплю, а також макарони.

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