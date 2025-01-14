Швидка маринована капуста: смачно та доступно кожному

Кисло-солодка, хрумка, ароматна… Готується досить просто та швидко з цілком доступних інгредієнтів. 20 — 30 хвилин і вже можна подавати до столу, але ж все-таки краще дати постояти хоча б пару годин, тому можна готувати на ніч, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт мерлузи в томаті з овочами.

ВІДЕО ДНЯ

Потрібно: 1 кг капусти,

1 цибулина,

1 морква,

4 шт. солодкого перцю,

3 — 4 зубчика часника Маринад: 150 мл води,

3, 5 ст. л. цукру,

1 ст. л. солі,

100 мл олії,

6 — 7 ст. л. 9%-ного оцту

Приготування:

Нашинкуйте тонко капусту, моркву натріть на тертку, цибулю наріжте на чверть кільця, подрібніть часник, солодкий перець наріжте соломкою.

РЕКЛАМА

Для маринаду доведіть до кипіння воду, додайте сіль, цукор, олію. Як все добре закипить, додайте оцет. Гарячим маринадом залийте овочі, перемішайте. Вже хвилин через 20 — 30 капусту можна подавати до столу, але краще почекати пару годин. Мариновану капусту можна зберігати в холодильнику приблизно два тижні.

Нагадаємо рецепт «Наполеону», який вийде у кожної господині.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

137

Читайте нас у Facebook