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Швидка маринована капуста: смачно та доступно кожному

20:06 14 січня 2025
Маринована капуста. Фото з Фейсбуку Марини Гармаш

Кисло-солодка, хрумка, ароматна… Готується досить просто та швидко з цілком доступних інгредієнтів. 20 — 30 хвилин і вже можна подавати до столу, але ж все-таки краще дати постояти хоча б пару годин, тому можна готувати на ніч, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт мерлузи в томаті з овочами.

Потрібно:

  • 1 кг капусти,
  • 1 цибулина,
  • 1 морква,
  • 4 шт. солодкого перцю,
  • 3 — 4 зубчика часника

Маринад:

  • 150 мл води,
  • 3, 5 ст. л. цукру,
  • 1 ст. л. солі,
  • 100 мл олії,
  • 6 — 7 ст. л. 9%-ного оцту

Приготування:

Нашинкуйте тонко капусту, моркву натріть на тертку, цибулю наріжте на чверть кільця, подрібніть часник, солодкий перець наріжте соломкою.

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Для маринаду доведіть до кипіння воду, додайте сіль, цукор, олію. Як все добре закипить, додайте оцет. Гарячим маринадом залийте овочі, перемішайте. Вже хвилин через 20 — 30 капусту можна подавати до столу, але краще почекати пару годин. Мариновану капусту можна зберігати в холодильнику приблизно два тижні.

Нагадаємо рецепт «Наполеону», який вийде у кожної господині.

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