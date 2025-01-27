Кекс на сметані: бюджетна та ситна випічка

Простий і водночас пухкий кекс до чаю чи кави. Він не сухий чи крихкий, бо готується на сметані. Не є важким як на кефірі, ділиться кулінарка Яна Дністріанська.

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Складники, які нам потрібні: Стакан 250 г 1 стакан цукру

1 стакан муки

3 яйця

1 ч.л. розпушувача

2 ст. л. сметани з вершком.

Приготування:

3 яйця збиваємо з стаканом цукру до пишності. Додати, збиваючи, 2 ложки сметани і ще хвилин 5 збиваємо далі.

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Потім міксер в сторону, додаємо муку з розпушувачем та легенько все перемішуємо. І всипати лимонну цедру — з одного лимону. Тісто виливаємо у форму і випікаємо при 180 градусах одну годину. Після готовності притрусити пудрою.

Нагадаємо рецепт кексу від Самвела Адамяна, який готується за 5 хвилин і виручить господиню у будь-який момент.

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