Кекс на сметані: бюджетна та ситна випічка
Простий і водночас пухкий кекс до чаю чи кави. Він не сухий чи крихкий, бо готується на сметані. Не є важким як на кефірі, ділиться кулінарка Яна Дністріанська.
Складники, які нам потрібні:
Стакан 250 г
- 1 стакан цукру
- 1 стакан муки
- 3 яйця
- 1 ч.л. розпушувача
- 2 ст. л. сметани з вершком.
Приготування:
3 яйця збиваємо з стаканом цукру до пишності. Додати, збиваючи, 2 ложки сметани і ще хвилин 5 збиваємо далі.
Потім міксер в сторону, додаємо муку з розпушувачем та легенько все перемішуємо. І всипати лимонну цедру — з одного лимону. Тісто виливаємо у форму і випікаємо при 180 градусах одну годину. Після готовності притрусити пудрою.
Нагадаємо рецепт кексу від Самвела Адамяна, який готується за 5 хвилин і виручить господиню у будь-який момент.20
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