Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що зараз головне завдання країн-членів — просто витрачати більше грошей на озброєння і виробляти його більше.

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«Не буде ніяких уроків російської мови у наших школах, якщо ми приймемо правильні рішення. Рішення, які нам терміново потрібно прийняти цього року. З 2014 року європейські союзники і Канада витратили на оборону понад 640 мільярдів доларів. Понад дві третини партнерів НАТО зараз витрачають на оборону більше двох відсотків. Проте нам потрібно інвестувати ще більше, і найближчими місяцями члени Альянсу вирішать, як саме ми будемо це вимірювати. Але я можу запевнити вас в одному: це буде набагато, набагато, набагато більше, ніж два відсотки».

Рютте додав, що всі прагнуть миру зараз. Але разом з тим попросив уявити на мить, що буде, якщо Україна програє цю війну.

«Тоді у нас буде світ під російською окупацією. Це була б жахлива ситуація. Ми завжди повинні бути в змозі захистити себе від росії. Тому покладіть тягар на політиків, банки, щоб вони нарешті інвестували більше в оборонну промисловість. Це надзвичайно важливо. Ми не повинні показувати слабкість. Інакше росія може спробувати щось зробити. Так само, як вони це зробили в Україні».

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Щодо того, хто зараз програє у війні, генсек заявив — фронт рухається в неправильному напрямку.

«Але якою ціною? Росіяни платять за це від 1 000 до 1 500 людей, які гинуть або отримують важкі поранення щодня. І все ж росіяни не досягають своїх цілей. І наше завдання — зробити так, щоб вони ніколи не досягли своїх цілей. Тому ні: Україна не програє. І ми маємо допомогти їй стати сильною. Що стосується постачання певних систем озброєнь, то це національні рішення. Я взагалі заохочую союзників надавати системи озброєнь, щоб українці мали максимальну потужність для оборони. І тут США — номер один, а Німеччина — номер два. Давайте не будемо наївними щодо путіна. Достатньо подивитися на те, що сталося в Бучі. Тому якщо мирна угода буде укладена, вона повинна бути стійкою. Ми повинні гарантувати, що він ніколи, ніколи більше не зможе завоювати навіть один квадратний кілометр України».

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що настав час для Європи продемонструвати свою відданість НАТО.

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