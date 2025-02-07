Любов з першої ложки: ця страва готується простіше простого

Чи помітили ви, що сирні намазки, які продаються в супермаркетах, часто мають смак перцю або зелені. А якщо такі ласощі приготувати в домашніх умовах? Це нескладно і багато часу не забере. А ефект, за словами кулінарки Елли Іванової, перевершить ваші очікування.

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- Ці ласощі напевно сподобаються вам і вашим близьким, — каже Елла Іванова. — Можливо, ви захочете їх приготувати не раз. Щоб закуска мала ефектний вигляд, використовуйте болгарський перець різного кольору — червоний, зелений, жовтий. За бажання можна додати в готові ласощі мариновану червону цибулю. Цю страву ви полюбите з першої ложки.

Закуска з болгарського перцю та м'якого сиру 500 г болгарського перцю

Сіль

Перець

Олія

Зелень

1 зубчик часнику

1 столова ложка м'якого сиру.

Болгарський перець порізати на слайси, посолити та поперчити, додати олію — і запекти до м'якості. Додати натертий часник і подрібнену улюблену зелень. А потім ще й м'який сир. Подавати ласощі з багетом або свіжим хлібом.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт млинців із грибною начинкою та сиром.

Фото з альбому Елли Іванової

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