Любов з першої ложки: ця страва готується простіше простого
Чи помітили ви, що сирні намазки, які продаються в супермаркетах, часто мають смак перцю або зелені. А якщо такі ласощі приготувати в домашніх умовах? Це нескладно і багато часу не забере. А ефект, за словами кулінарки Елли Іванової, перевершить ваші очікування.
- Ці ласощі напевно сподобаються вам і вашим близьким, — каже Елла Іванова. — Можливо, ви захочете їх приготувати не раз. Щоб закуска мала ефектний вигляд, використовуйте болгарський перець різного кольору — червоний, зелений, жовтий. За бажання можна додати в готові ласощі мариновану червону цибулю. Цю страву ви полюбите з першої ложки.
Закуска з болгарського перцю та м'якого сиру
- 500 г болгарського перцю
- Сіль
- Перець
- Олія
- Зелень
- 1 зубчик часнику
- 1 столова ложка м'якого сиру.
Болгарський перець порізати на слайси, посолити та поперчити, додати олію — і запекти до м'якості. Додати натертий часник і подрібнену улюблену зелень. А потім ще й м'який сир. Подавати ласощі з багетом або свіжим хлібом.
І смачного!
Нагадаємо рецепт млинців із грибною начинкою та сиром.
Фото з альбому Елли Іванової149
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