Галета-сердечко: прекрасна ідея ласощів до Дня святого Валентина

Випічка у вигляді сердечка дуже популярна до Дня святого Валентина. Вона — ще один символ любові, яка так важлива для кожної людини. У вигляді сердечка можна приготувати торт, печиво, пиріг… Рецептом галети у вигляді сердечка поділилася кулінарка Елла Іванова.

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- Приготуємо смачну галету з фруктами чи ягодами, — каже Елла Іванова. — Можна використати яблука, груші, сливи, малину, вишню…



Галета до Дня святого Валентина

Готуємо тісто: 70 г крижаної води

100 г холодного вершкового масла

170 г борошна

Сіль

1 столова ложка цукру Для начинки: РЕКЛАМА Ягоди або фрукти (можна використовувати заморожені)

3 г ванільного цукру

1 столова ложка цукру

1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю.

Розтерти холодне вершкове масло з борошном, сіллю та цукром.

Додаємо крижану воду і швидко замішуємо тісто.

Загорнути в харчову плівку і помістити на пів години в холодильник.

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Розкачуємо тісто між двома аркушами пергаменту і викладаємо начинку (ягоди або фрукти, доповнені цукром, ванільним цукром і крохмалем). Краї галети, якій надаємо форму сердечка, змащуємо яйцем і можна посипати цукром.

Випікаємо за температури 180 градусів приблизно 30−35 хвилин.

І смачного!

Нагадаємо, що у вигляді сердечка можна приготувати не тільки галету — ось рецепт сендвіча-сердечка.

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Фото з альбому Елли Іванової

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