Галета-сердечко: прекрасна ідея ласощів до Дня святого Валентина
Випічка у вигляді сердечка дуже популярна до Дня святого Валентина. Вона — ще один символ любові, яка так важлива для кожної людини. У вигляді сердечка можна приготувати торт, печиво, пиріг… Рецептом галети у вигляді сердечка поділилася кулінарка Елла Іванова.
- Приготуємо смачну галету з фруктами чи ягодами, — каже Елла Іванова. — Можна використати яблука, груші, сливи, малину, вишню…
Галета до Дня святого Валентина
Готуємо тісто:
- 70 г крижаної води
- 100 г холодного вершкового масла
- 170 г борошна
- Сіль
- 1 столова ложка цукру
Для начинки:
- Ягоди або фрукти (можна використовувати заморожені)
- 3 г ванільного цукру
- 1 столова ложка цукру
- 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю.
Розтерти холодне вершкове масло з борошном, сіллю та цукром.
Додаємо крижану воду і швидко замішуємо тісто.
Загорнути в харчову плівку і помістити на пів години в холодильник.
Розкачуємо тісто між двома аркушами пергаменту і викладаємо начинку (ягоди або фрукти, доповнені цукром, ванільним цукром і крохмалем). Краї галети, якій надаємо форму сердечка, змащуємо яйцем і можна посипати цукром.
Випікаємо за температури 180 градусів приблизно 30−35 хвилин.
І смачного!
Нагадаємо, що у вигляді сердечка можна приготувати не тільки галету — ось рецепт сендвіча-сердечка.
Фото з альбому Елли Іванової27
Читайте нас у Facebook